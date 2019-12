Podnik s tradicí výroby vodních turbín a zařízení vodních elektráren v minulosti zaměstnával tisíce lidí. Před šesti lety se ocitl v konkurzu a nyní má stamilionové dluhy. „Navrhli jsme další kolo dražby s nižší vyvolávací cenou. Nyní je řada na insolvenčním správci a zajištěných věřitelích, jaký zvolí další postup. V současnosti nemám informace o případném dalším termínu dražby,“ uvedla za společnost Prokonzulta Jarmila Matysová.

Většinu nemovitostí má v areálu strojíren dlouhodobě pronajatou společnost ČKD Blansko Holding. Ta podle obchodního rejstříku zaměstnává až pět set lidí. Obě firmy mají společného akcionáře, ruský průmyslový podnik Tjažmaš. „K dražbě se ze strategických důvodů nemůžeme vyjádřit, dokud nebude situace vyřešena,“ řekl před časem Deníku mluvčí holdingu Tomáš Keprta.

V minulosti zástupci společnosti uvedli, že ČKD Blansko strojírny nemají žádné zaměstnance. Ti spadají pod holding. Pracovníky i obchodní partnery vedení firmy ujišťovalo, že konkurz se výrobní činnosti a fungování holdingu nedotkne.

Podnik se už do konkurzu dostal před více než dvaceti lety, kdy v jeho čele stál Josef Bednář. Později kvůli tomu přišly o práci stovky lidí. Osobou tehdejšího generálního ředitele se soudy zabývaly čtrnáct let. Nakonec dostal pětiletý trest za zneužití informací v obchodním styku. Podle něj bylo vyhlášení konkurzu na ČKD Blansko v roce 1997 na objednávku. „Kvůli podjatosti došlo během řízení k vyloučení soudkyně, která konkurz prohlásila. Na správě majetku se pak vystřídali dva správci,“ uvedl Bednář.

Historie blanenských strojíren sahá až do roku 1698, kdy na blanenském panství založil jeho tehdejší majitel hrabě Gellhorn první hamr na zpracování železné rudy. Pět let po druhé světové válce vzniká samostatný národní podnik ČKD Blansko. Po celém světě ho proslavila zejména výroba turbín do vodních elektráren.

Jeho věhlas v devadesátých letech minulého století postupně povadl. Podnik stagnoval, vyklidil své pozice na trzích a začal propouštět zaměstnance. V roce 1991 byla založena akciová společnost ČKD Blansko, a. s. Jednotlivé provozy strojírenského gigantu byly postupně privatizovány a strojírenská výroba se rozdrobila mezi několik dalších společností.

V roce 2001, byla založena společnost ČKD Blansko Strojírny, a. s., která byla novodobým pokračovatelem dlouholeté tradice blanenských strojíren a železáren v údolí řeky Punkvy. O šest let později vzniká společnost ČKD Blansko Holding, a.s., která sdružuje divize Hydro, Karusely, Wind a výrobní divizi Strojírny. V březnu 2010 pak společnost ČKD Holding koupil od skupiny J&T jeden z předních ruských průmyslových podniků Tjažmaš.

