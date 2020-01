/FOTO, VIDEO/ Nebývale rušno bylo v pondělí 27. ledna před jedenáctou hodinou v Městských Sadech v Ústí nad Labem. Lidé přišli k pomníku uctít památku obětí holokaustu.

Uctění památky obětí holokaustu v Ústí nad Labem | Video: Deník/Jan Prošek

Na úvod pietní akce přednesli připravený projev primátor města Petr Nedvědický a předsedkyně Židovské obce Ústí nad Labem Anna Ťupková. Právě ona připomněla tragické osudy ústeckých Židů. „Židé byli z města odváženi do zámku Velké Březno, kde bylo tvrzeno, že je starobinec. Od listopadu 1942 do března 1945 byli transportováni do koncentračního tábora Terezín. Toto se týkalo celkem 366 osob, z nichž 244 zahynulo,“ sdělila Ťupková.