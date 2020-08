Odborná porota pro letošní rok vybrala motivační téma „NO LIMITS“. Co si tímto zadáním představit?

„Cílem tohoto tématu je především vzájemná inspirace mladých, jak nejen tenhle neobvyklý rok přeměnit v jeden z nejlepších v životě. Fotografie soutěžících mají ukázat, že i v Česku se dá užít léto na 110 % a zároveň mají ostatní podnítit k vyzkoušení aktivit, na které normálně nemají čas nebo které ještě nikdy nezkusili“ vysvětluje Johanka Šimková, manažerka projektu YOlo Awards.

Mladí amatérští i profesionální fotografové tak mohou zdokumentovat nějaký svůj úspěch či zlepšení nebo zachytit momentku, když vykročili ze své komfortní zóny a třeba překonali svůj strach.

Atraktivní ceny

Stejně jako v předchozích ročnících bude oceněno pět nejlepších fotografií. Hodnotné ceny získá fotka s nejvíce liky na Facebooku a Instagramu a tři nejzajímavější fotografie, které vybere odborná porota. Ta se letos skládá z velmi zajímavých osobností. Jsou jimi Lukáš Navara, ikona české svatební, módní a reklamní fotografie. Nováčkem v porotě a zástupkyní něžného pohlaví je mladá talentovaná fotografka Monika Šimonová. Trojici porotců uzavírá Jarda Zaoral, svatební fotograf a cestovatel zapsaný do Guinessovy knihy rekordů.

Nejlepší fotografové budou oceněni parádními cenami od partnerů soutěže. Výherci se mohou těšit na nezapomenutelné zážitky jako je bungee jumping nebo zapůjčení virtuální reality až domů od firmy Adrop.cz.

Také na ně čeká pobyt v moderních apartmánech SLADOVNA Apartments, které jsou v Olomouci novinkou a pyšní se jedinečným „smart, samoobslužným“ konceptem na trhu ubytování. Dále vyhrají knihy z vydavatelství Zoner Press dle vlastního výběru a v neposlední řadě prožijí příběh o zdolání rekordu a několikanásobném pokoření vlastních limitů v knize Koruna Evropy.

Jak se zúčastnit?

A co je potřeba udělat pro účast v soutěži? Přihlášení do soutěže je opravdu jednoduché. Stačí se zaregistrovat na stránce www.yoloawards.cz a následně nahrát až tři soutěžní fotky. Nahrávat fotky a sbírat hlasy je možné do konce září 2020.

„Využijte této příležitosti, třeba z Vás bude slavný fotograf“, nabádá pan Štěpánek, jednatel organizující společnosti RPSC ideas, a dodává „hlavně si nezapomeňte pořádně užít léto, žijete jen jednou“.