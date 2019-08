K dalšímu úniku látek z barvírny textilu došlo ve středu ráno v Krásné Lípě. Řeku Křinici chemie opět znečistila a zbarvila do ruda.

Únik barvy do řeky Křinice. | Foto: Hasiči Krásná Lípa

Ke znečištěné řece vyjeli profesionální hasiči z Varnsdorfu a dobrovolní hasiči z Krásné Lípy, pracovníci vodoprávního úřadu, Správy Národního parku České Švýcarsko, zástupci města Krásná Lípa i policisté. Křinice totiž vtéká pod Krásnou Lípou do národního parku, následně teče do Saského Švýcarska a v Bad Schandau se vlévá do Labe. Není to poprvé, kdy řeku barvírna znečistila. Letos k podobné události došlo už dvakrát. Poprvé na jaře, kdy Křinice zmodrala, podruhé před několika týdny, kdy měla červenou barvu.