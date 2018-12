Dříve tudy projížděly úzkorozchodné vlaky, dnes je bývalá železniční trať opuštěná. Do čtyř let by už tudy však mohli projíždět cyklisté. Plán obcí na Frýdlantsku vybudovat novou cyklostezku na tělese bývalé železnice zvané „Heřmanička“ se opět přiblížil blíže k uskutečnění – frýdlantský mikroregion teď nechal zadat zpracování projektové dokumentace budoucí osmikilometrové trasy.

Cyklostezka. Ilustrační foto | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Deníku to řekl předseda Mikroregionu Frýdlantsko a zároveň starosta Heřmanic Vladimír Stříbrný. „Do rozpočtu na rok 2019 pak vyčleňujeme finanční prostředky na dokumentaci ke stavebnímu povolení. Tu potřebujeme mít do listopadu, abychom mohli žádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ popsal Stříbrný.

Celkové náklady na projekt jsou podle něj odhadovány na 35 milionů korun. „O dotaci budeme žádat jako mikroregion, finančně se ale na projektu budou podílet jen čtyři obce, přes které cyklostezka povede,“ vysvětlil starosta.

Kromě Heřmanic jsou to Kunratice, Dětřichov a také Frýdlant. Ve všech z nich pak vyrostou nástupní místa na trasu. „V Heřmanicích a ve Frýdlantě by měla vzniknout i záchytná parkoviště a chtěli bychom tam zřídit i půjčovny kol,“ dodal Stříbrný. Pokud by přípravy a stavba probíhaly podle plánů, první cyklisté by se v místech bývalé trati měli projet někdy v letech 2021 nebo 2022.

Vlaky na „Heřmaničku“ vyjížděly ze speciálního nástupiště před frýdlantským nádražím. V Dětřichově sloužila takzvaná úvraťová stanice, vlaky se tam musely otočit, aby mohly pokračovat dál. První vlaky na trať vyjely v roce 1900, dráha tehdy nekončila v Heřmanicích, ale pokračovala dál přes dnes polskou Bogatyniu do německé Žitavy. Tento úsek byl zrušen po druhé světové válce, českou částí trati projel poslední vlak v roce 1976.

Návrat vlaků je nereálný

Na přelomu století se objevily snahy o obnovení železniční dopravy na této trati. V bývalé frýdlantské výtopně vzniklo také speciální muzeum. Že by se sem vlaky skutečně vrátily, je ale nejspíš nereálné.

„Mně by se to také líbilo, bylo by to ale finančně nákladné, hlavně na provoz. My jako starostové se bojíme, že bychom to museli dotovat z obecních peněz, což není možné. Obce potřebují peníze na svůj další rozvoj,“ řekl Stříbrný.

Podobná úzkorozchodná dráha se v regionu nachází i v okolí nedaleké Žitavy, odkud vede do dvou směrů, na Oybin a do Jonsdorfu. „Bavil jsem se s primátorem Žitavy, jak jim dráha ekonomicky funguje. Turisté provoz neutáhnou, shánějí se sponzoři, dotuje to i město,“ přiblížil Stříbrný.

Mikroregion získal před časem do vlastnictví i bývalou budovu heřmanického nádraží, která se dnes nachází u česko-polských hranic. I s jejím využitím se podle starosty počítá. „Vybudovali bychom tam jednak zázemí pro cyklostezku, kromě toho by tam mohlo vyrůst i regionální muzeum,“ uzavřel Stříbrný.