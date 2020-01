Knihovna, sportovní hala, polyfunkční domy, bydlení, prostranství se zelení, komerční prostory, ale i restaurace, kavárna nebo bistro. To vše začne možná už za dva roky vyrůstat v areálu bývalého břeclavského cukrovaru. Nová čtvrť, jak ji zástupci tamní radnice pracovně nazývají, má vyjít na stovky milionů korun.

Areál bývalého břeclavského cukrovaru | Foto: DENÍK/Lenka Smyčková

Desítky let chátrající pětihektarový areál by se podle místostarosty města Jakuba Matušky měl stát jakýmsi středem města. „Takovou máme koncepci. Předpokládám, že do konce roku budeme znát vítěze architektonické soutěže. V roce 2021 chceme dopracovat projektovou dokumentaci a v roce 2022 by se mohlo začít s první fází výstavby. V tuto chvíli je to víc přání, přípravné práce jsme ale už začali,“ nastínil Matuška.