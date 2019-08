Budovu z 80. let minulého století, která v uplynulé dekádě sloužila především jako ubytovna pro sociálně slabé, město na přelomu roku koupilo za sedm milionů korun, nyní získalo i potřebné pozemky a chystá projekt na celkovou rekonstrukci.

„Chceme zachovat koncept budovy, tedy jak původní restauraci se společenským sálem, tak druhou ubytovací část. V současné době dokončujeme projekt na rekonstrukci veřejné části, tedy výčepu, sálu a sociálního zařízení, a máme už připravenou studii na vybudování malometrážních bytů. Současně hledáme možné dotační zdroje,“ říká starostka Doks Eva Burešová. Plány počítají s několika bezbariérovými byty, které chce město nabídnout seniorům. „Ti často žijí v panelových či několikapodlažních domech a vzhledem ke svému věku jsou pak odkázáni na pomoc jiných,“ vysvětluje starostka.

S přípravou projektu na bytovou část začne radnice poté, co studii projedná a schválí zastupitelstvo. S opravou výčepu a sálu by se mohlo začít už v letošním roce. I proto město pozastavilo výzvu k pronájmu prostor. „Náklady na rekonstrukci vzejdou z projektové dokumentace. Podle toho se zastupitelé rozhodnou, zda práce na veřejné části budovy spustíme už přes zimu. Bylo by fajn zahájit plesovou sezonu 2020 už v novém,“ dodává starostka.

Sál v minulosti patřil mezi oblíbená místa pro pořádání plesů, zábav a schůzí. V posledních letech však zůstával nevyužitý.

Kromě nákupu budovy samotné musely Doksy investovat také do pozemků pod motorestem i v okolí, které v červenci získaly od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). „Vzhledem k tomu, že je město vlastníkem budovy na pozemku, byl jako nejvhodnější způsob zvolen přímý prodej těchto pozemků do majetku města. Město je získalo za kupní cenu ve výši 915 000 korun,“ informoval mluvčí ÚZSVM Andrej Bančanský.

Obchod s chudobou

Motorest byl postaven v 80. letech minulého století a dlouho fungoval jako administrativní budova a závodní jídelna Jednotného zemědělského družstva Štědrá. V 90. letech začala budova sloužit jako motorest ke krátkodobé rekreaci, později fungoval jen sál s hospodou.

„Nepodařilo se mi dopátrat, od kdy se z budovy stalo to, co se stalo, ale s pamětníky jsme dali dohromady, že to může být minimálně deset let. Díky sociálnímu systému našeho státu měl motorest pověst obchodování s chudobou a město bohužel nemělo moc šancí tomu zamezit,“ podotýká starostka Burešová.