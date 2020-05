On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Řidiči, kteří se z Polska vracejí do Česka píší na sociálních sítích, že například v Chotěbuzi je fronta dlouhá několik kilometrů. Vše samozřejmě dokumentují fotografiemi z místa. „Je to neskutečné. Od Castoramy na polské straně přes most jsem čekal tři hodiny,“ postěžoval si v úterý jeden z řidičů na facebooku.

Důvod? Při vstupu do České republiky je údajně pouze jediných policista, kterému zadministrovat každé přijíždějící vozidlo trvá několik minut. Podobná situace je na hraničních přechodech v Bohumíně.