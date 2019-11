Ke snížení emisí na nulu do roku 2050 se zavázaly signatářské státy Pařížské dohody, ke kterým patří i Česká republika. Zabránit katastrofálním dopadům klimatické změny se ale podle brněnského ekologa Jana Hollana musí pokusit každý. „Musíme se omezit a přijmout odpovědnost. Patříme mezi historicky největší znečišťovatele planety,“ tvrdí.

Rozhovor na konci týdne s Janem Hollanem. | Foto: Deník / Attila Racek

Co způsobilo klimatickou krizi?

Fosilní paliva, která měníme na oxidu uhličitý. Roste jeho obsah v ovzduší a to pak stále silněji tepelně izoluje naši planetu. Nevracíme tak do vesmíru všechnu energii, kterou získáváme ze slunce.