„Naštěstí je palouk bokem větší zástavby, na okraji obce, tak se mu vandalové vyhýbají. Nedávno přesto někdo odnesl jelena. Bylo mi z toho dost smutno. Ale po cestě z lázní jsem si řekl, že mě to nesmí rozhodit, děti by byly smutné. Jelena jsem proto hned vyrobil nového, bytelnějšího,“ usmívá se Vaněk.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Podle něj do zoo míří děti s rodiči také z nedalekého Blanska i širokého okolí. Je vítaným zpestřením na lesní cestě Klepačovská, která vede do sousední Rudice. Figury zvířat stojí na plácku, kde před časem lesníci vybudovali dřevěné posezení. V minulosti tam Klepačovští měli totem a pořádali různá posezení.

„Na palouku pravidelně sekám trávu, a když je koš plný odpadků, tak ho vynesu. Mám radost, že jsou na toto místo pěkné ohlasy. Spousta rodičů mi říká, že když se dětem moc nechce ven na procházku, tak je nalákají alespoň na skok do dřevěné zoo. To je přece parádní,“ dodává muž.

S lesním podnikem, který ve zmíněné lokalitě hospodaří, prý problémy nemá a časem by chtěl ještě několik zvířecích a pohádkových exponátů přidat. „Poblíž je malé jezírko. Takový brčálník. Mám už vyrobeného Rákosníčka, ten by se tam hodil. Možná ještě něco jiného. Vše je jen ze dřeva a částečně z kovu. Nic pompézního, využívám zbytkové dřevo a materiál. Myslím, že to nikomu na kraji lesa nemůže vadit a děti mají radost. Jeden klučina od nás se mě pořád ptá, strejdo, co tam ještě vyrobíš dalšího? Chystám se teď na lišku,“ dodává Vaněk.

Jeho dcera nedávno v okolí dřevěné zoo vyznačila podzimní stezku pro rodiče s dětmi. S řadou stanovišť a úkoly. Dá se projít kdykoliv.