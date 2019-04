Konec problémů? Z libušínské ubytovny bude bytový dům pro dělníky

/FOTOGALERIE/ Zrušením opatření obecné povahy v Kladně, které nově povoluje do města příliv obyvatel žádajících příspěvky na bydlení, má za následek to, že se do města nově přistěhovaly desítky sociálně slabých obyvatel z ubytovny ze sousedního Libušína. Stalo se tak kvůli tomu, že Libušín naopak opatření obecné povahy vymezující vyloučenou lokalitu vyhlásil.

Dosavadní majitel ubytovny František Topinka proto v uplynulých týdnech areál i s ubytovnou prodal podnikateli Zbyňku Frolíkovi ze Slaného, zakladateli společnosti Linet. Dceřiná společnost Linet Invest v Libušíně výhledově vybuduje desítky bytů pro své zaměstnance. Podle všeho se bude jednat o cizince najímané agenturou. Podle starosty Libušína, Vladimíra Eichlera vyhlásili v jejich městě vyloučenou lokalitu z toho důvodu, že zde za dobu existence ubytovny stoupla kriminalita. Tu měla podle Eichlera na svědomí právě komunita z ubytovny. Její provozovatel však říká, že se toto tvrzení nezakládá na pravdě. Ať je skutečnost jakákoli, libušínský starosta poznamenal, že odlivem klientů ubytovny mu ubyly starosti „Jsem rád, že jsme problém vyřešili. Je sice pravdou, že se přesune jinam, ale s nepřizpůsobivými občany lze jen těžko vyjít,“ přiznává Eichler. OBRAZEM: V Grandu odhalili tajemství Karla Poláčka Přečíst článek › Jak zjišťoval Kladenský deník, situace po odchodu klientů ubytovny v Libušíně není nijak dramatická a všichni, kteří odešli, už mají střechu nad hlavou. Dosud užívali kolem čtyřiceti bytů. „Někteří lidé z Libušína se přestěhovali ke svým příbuzným v obci, jiní na ubytovny v Kladně a další na sever Čech. Pan Topinka se k nám vždy choval hezky a snaží se skutečně pomáhat lidem v nouzi, není to žádný spekulant,“ řekl František Kerpl, který dělal na ubytovně deset let správce. „Tři rodiny proto v zadním traktu areálu zůstávají nadále bydlet, protože jsou tu hlášeni už roky a zhruba čtyři z nás půjdou bydlet do Smečna, kde pro nás pan Topinka koupil dům,“ dodal Kerpl Areál někdejšího libušínského učiliště, kde bývala i školní pekárna, František Topinka před lety koupil a začal tu podnikat. Přišel tehdy s nápadem porcovat kuřata a vytvořil firmu. V areálu byla bourárna masa. „Jak rostla konkurence, s oborem jsem skončil. Objekt učiliště jsem dále zrekonstruoval, vybudoval zde hezké bydlení za miliony korun. Když bylo potřeba, poskytl jsem lidem ubytování. To ale některým lidem vadilo a šli proti mně. Teď to pochopitelně bude asi vadit lidem v Kladně a jinde, ale s tím já už nic nenadělám,“ shrnul František Topinka. Exhibicionista skončil v policejní cele Přečíst článek › Chodník v Žižkově ulici dostane brzy nový povrch Přečíst článek ›

Autor: Kateřina Nič Husárová