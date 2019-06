Mladé rodiny v kraji bydlí především v okolí Brna. Některým obcím hrozí stárnutí a úbytek obyvatel.

Heršpice, Holubice a Zbýšov. To jsou obce s budoucností na Vyškovsku. Alespoň podle dat Českého statistického úřadu k prvnímu dni letošního roku, která ukazují, jak vysoký je podíl dětí a mladistvých do čtrnácti let na celkovém počtu obyvatel. Zmíněné obce jsou na prvních příčkách pomyslného žebříčku.