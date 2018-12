Jižní Morava – Lidé stále ještě nemohou počítat se stoprocentním pokrytím všech obcí na jihu Moravy signálem mobilních operátorů. Ti poukazují na technické složitosti.

Když potřebují lidé z Horního Smržova na Blanensku zavolat sanitku, musí se teple obléci a vyrazit do centra obce. Mají tam totiž veřejný telefonní automat. Signál mobilních operátorů obec nepokrývá. Podobné omezení se na jižní Moravě stále dotýká stovek lidí.

Potíže to může způsobovat i při řízení obce, především v krizových situacích. Deníku Rovnost to potvrdila starostka Horního Smržova Dana Prudilová. „Signál ve vesnici opravdu není. Na obecním úřadu i doma mám pevnou linku, jinak by krizové řízení obce nebylo vůbec možné. Vodafone nám slíbil, že příští rok u nás posílí signál,“ uvedla Prudilová.

Petr Janík z Újezdu u Boskovic na Blanensku vyzkoušel už dva poskytovatele mobilních služeb. „Musím stát ve dveřích mezi obývákem a ložnicí, pak se dovolám,“ řekl před časem Janík.

Spolehnout se na mobil nemůže ani starosta Nových Sadů na Vyškovsku Jiří Šteflíček. „Předevčírem jsem řešil problémy v dopravě kvůli sněhu a náledí. Měli jsme tu tři havárky, autobus skoro nevyjel od zastávky,“ řekl.

Dodal, že kvůli nutnosti být i na mobilním spojení musel přejít k jinému operátorovi. „Kdysi tady fungoval celkem dobře signál O2, pak se to zhoršilo. Musel jsem čekat i několik minut, než signál naskočil. Proto jsem přešel k T-Mobile, a pokud vím, je u tohoto operátora hodně našich obyvatel,“ přiblížil.

Podobně hluchých míst najdou lidé na jihu Moravy stále dost. A to přesto, že mobilní operátoři staví další vysílače a modernizují své systémy. „V nejbližší době plánujeme zlepšení signálu například v obcích Ketkovice, Mohelno, Čučice nebo Senorady,“ informoval mluvčí společnosti Vodafone Ondřej Luštinec.

Signál se podle odborníků hůře šíří do částí budov, které jsou pod zemí nebo mají silné stěny. „Vliv na příjem má i používaný mobilní přístroj. Záleží na tom, jakou síť telefon podporuje, k jaké síti se umí přihlásit. Například síť 3G je obecně v Evropě na ústupu, operátoři se naopak připravují na sítě páté generace,“ přiblížil Luštinec.

Složitost pokrytí signálem v členitém terénu objasňuje mluvčí společnosti O2 Lucie Jungmannová. „Většinou zde neexistují vhodné stavby pro umístění základnových stanic. Proto je nutné zajistit výstavbu vlastních stožárů, vybudovat dlouhé elektropřípojky a přístupové cesty. Situace je o to složitější, pokud se jedná o chráněné území, kde výstavba podléhá přísnějším podmínkám,“ naznačila Jungmannová.

Kde si lidé nezavolají

- Problémy se signálem mobilních operátorů mají například lidé v Horním Smržově na Blanensku. Spoléhají proto na pevnou linku.

- Kolísavý signál řeší dlouhodobě obyvatelé Nových Sadů na Vyškovsku.

- Hluchý telefon mají zákazníci společnosti Vodafone v centru příhraničních Uherčic na Znojemsku.

- Zlepšení signálu plánuje Vodafone například v Ketkovicích nebo Čučicích na Brněnsku nebo v Senoradech.