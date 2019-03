O propojení blízkých železničních tratí Most – Moldava a Holzhau – Freiberg znovu usilují čeští a němečtí starostové a partnerské spolky. Včera se k jejich výzvě připojila Hospodářská a sociální rada Mostecka sdružující místní radnice, firmy, úřady a odbory.

„Myšlenku rozvíjet Moldavskou dráhu a napojit ji na kolejovou dopravu v Německu jsme už několikrát podpořili,“ sdělila předsedkyně rady Helena Veverková. Nová aktivita přichází 10 let poté, co první pokus o obnovu mezinárodní dráhy neuspěl.

Obě tratě spojující dvacítku českých a německých obcí a měst tvořily v letech 1885 až 1945 jeden celek. Po 2. světové válce se ale hraniční úsek zrušil a mezi Holzhau a Moldavou chybí přibližně osm kilometrů kolejí. Stavba propojky se odhaduje na stovky milionů korun. Záměr iniciovali v roce 2008 starostové a dopravní komise Euroregionu Krušnohoří.

Oslavy 125. výročí železniční tratě Most - Moldava - Holzhau - Freiberg z roku 2010:

Sasko tehdy připravilo plán, ale o rok později se kvůli pádu české vlády a ekonomické krizi příprava na ministerstvech obou zemí zastavila. Současné krušnohorské společenství chce, aby úřady na tehdejší aktivity navázaly a železniční propojení zajistily. „Je to dlouhodobá snaha a je stále aktuální,“ sdělil předseda Českojiřetínského spolku pro oživení Krušnohoří Petr Fišer.

Významná trasa

Na podporu záměru vznikly dvě zájmové skupiny, Moldavská dráha a Freiberská dráha. Jejich zástupci se v saském Oberholzhau sejdou 28. března na česko-německé konferenci, kde budou obnovu společné lokálky řešit i se železničáři.

Podle místních organizací se dráha Most – Moldava – Freiberg stane významnou dopravní trasou oživující cestovní ruch. Na české straně je navíc kulturní památkou. Partneři v Krušnohoří se také shodují, že pro přípravu projektu je vhodný čas, protože obě země ekonomicky prosperují. Nejbližším cílem je, aby se na obnovu lokálky uzavřela nová mezivládní deklarace.

S Moldavskou dráhou se spojuje i fotografická výstava dvou litvínovských fotoklubů „FotoLady“ a „Fotoklubu 11.11“, která začne v pátek 15. března v saském Altenbergu. Svou účast totiž ohlásila princezna Elmira z prastaré saské královské dynastie Wettinů, která patřila k VIP pasažérům železnice z Freibergu do Mostu. „Ráda ji používala pro cesty nejen na lovecký zámek v Rehefeldu, ale právě také do Dubí a Teplic,“ oznámili pořadatelé výstavy.

Jednota měst a obcí v Krušnohoří pomáhá od 90. let českou část trati udržet. Tlak samospráv a spolků pomohl k opravám dráhy poškozené v roce 2017 sesuvem půdy.

Další zemní práce a odvodnění dráhy si v úseku Most – Osek vyžádají desetidenní výluku. Potrvá od 18. do 22. března a od 25. do 29. března vždy od 8 hodin do 16 hodin. Osobní vlaky nahradí autobusová doprava. Týká se to zastávek v Mostě, Kopistech, Minervě, Litvínově, Louce, Lomu a Oseku. Spoje mohou nabrat zpoždění až 10 minut.