Jeho rodina nevěděla, co se bude dít a spolužáci se od obsazení Jihlavy německými vojáky dva týdny strašili neuvěřitelnými zvěstmi. Předchozí noc se skutečně ve městě střílelo a proběhla vlna rabování židovských obchodů.

Večer 29. března 1939 vyrazilo ve vší tichosti do liduprázdných ulic Jihlavy pár mladých mužů s plechovkami benzínu a petroleje. Poschovávali je kolem synagogy a sešli se u piva v Kirchnerově hospodě kousek od židovské modlitebny. Poseděli do půlnoci a vyrazili. Pro šest zfanatizovaných jihlavských Němců bylo dílem chvilky do budovy nanosit kanystry a škrtnout sirkou. Nábytek a vybavení svatostánku se rychle proměnily v ohnivou pochodeň.

Jako první si něčeho podivného všiml lékař Alois Fürst v domě hned vedle a volal hasiče. „Ti k ohni přijeli sice ze dvou stran, ale jen skrápěli okolní domy a synagoga byla odepsaná, nechali ji shořet. Policie hlídala spáleniště několik dní a místo bylo cítit kouřem měsíc po ohni,“ vybavil si svého času Rudolf Hecht.

Nezbyla ani stopa

Byl svědkem toho, jak do začátku května musela židovská obec nechat ohořelé zdi strhnout a do poloviny prázdnin roku 1939 nebyla po synagoze na místě ani stopa. Pak se Rudolf oženil a blížil se konec války. „Spolužák Koranda na Dřevostavbě obstarával ocelové trubky a dělali jsme granáty. Našli jsme pancéřovou pěst a vyrazili na pomoc Rozhlasu do Prahy. Jenže na Točnu přijely tanky. Tryskem jsme běželi pro pancéřovku, jenže z tanků vylezli Rusové,“ vzpomněl si Rudolf Hecht.

A dopověděl: „Byli jsme jihlavská rudá garda a chodili jen v trenýrkách. Sluníčko svítilo, zajali jsme německé vojáky, vzali jim pistole parabely a hnali je do Jihlavy k soudu. Kdo by řekl po té synagoze, jak se všechno obrátilo.“

Stanislav Jelínek