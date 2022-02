„Co se týká možných problémů v lokalitě Zengrova, poslední dobou zde nezaznamenáváme žádné zásadní problémy v rámci společného soužití obyvatel nebo dokonce porušování zákona,“ uvedl místostarosta s tím, že dům po rekonstrukci přinese komfortnější a kvalitnější bydlení pro nové majitele jednotlivých bytů. „Věřím, že se povede zlepšit pověst této lokality u některých obyvatel města,“ dodal místostarosta.

V době dražby byl celý objekt prázdný a neobydlený, zúčastnilo se osm dražitelů, minimální vyvolávací cena byla stanovena znaleckým posudkem na 19,2 milionu korun a dům se nakonec vydražil za 38 270 000 korun.

Po rekonstrukci by v domě měly být byty 1+kk a 2+kk. Projekt nového bydlení dostal název Gemini Kolín a investor už byty inzeruje k prodeji. „Každá bytová jednotka bude mít svůj soukromý venkovní prostor. Je možné si vybrat byty jak s předzahrádkou, s balkony do vnitrobloku či lodžie a terasy do klidné ulice Zengrova,“ uvádí. Z 32 bytů je dnes už cca 10 už rezervovaných. Ceny se pohybují od 3,67 milionu do 4,98 milionu korun.

Investor plánuje vytvořit moderní bydlení v tradičním duchu. „Našim návrhem se snažíme zachovat ducha budovy a transformovat ho v příjemné a exkluzivní místo pro život,“ popisuje.

„Při dnešních standardech bydlení není možné dům pouze opravit, ale je nutné myslet i na uživatelské pohodlí. Proto jsme se rozhodli budovu zateplit s tím, že zachováme všechny plastické prvky fasády, jako je na původním návrhu. Okenní otvory jsme zvětšili v co největší míře, tak abychom dostali do dispozic co nejvíce světla. Původní nájemní byty neměly koupelny, proto jsme dispozice museli uzpůsobit tak, aby jsme dovnitř každého bytu umístili prostornou a funkční koupelnu a zároveň bytu neubírali vzdušnost,“ uvádí investor na webových stránkách s tím, že projekt bytových domů Gemini je citlivá rekonstrukce stávajícího objektu dvou bytových domů, jedná se o dvě samostatné funkcionalistické stavby, které jsou svým tvarem a uspořádáním unikátní v širokém okolí Kolína.

Obyvatelé bytů by měli mít k dispozici i společný prostor bohatý na zeleň. Uvnitř bloku vznikne pobytový prostor plný zeleně doplněný společenským prostorem a místy pro odpočinek a relaxaci. Na společné zahradě bude možné využít plochu na grilování a ohniště s posezením. Celé ploše dominuje košatý ořech. V plánu je zde vybudovat také dětské houpačky.

Rekonstrukce domu už se rozbíhá, podle harmonogramu investora by měl být dům opravený a byty k prodeji ještě letos.