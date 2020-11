Touto dobou zemědělci obvykle mívají zaseto, spíše už v polovině listopadu zazimovávali. „Jestli je na Břeclavsku nyní zasetá polovina ozimů, tak je to letos hodně,“ přiblížil Osička. Sklizená není podle něj v okrese ještě ani kukuřice.

Podle průzkumu Zemědělského svazu České republiky patří jižní Morava k regionům, kde je situace kritická. „V Jihomoravském kraji není oseto dvaatřicet procent plánovaných ploch,“ uvedl mluvčí svazu Vladimír Pícha.

Osička zavzpomínal, že v některých letech v minulosti sklízeli teprve až zemina a voda zamrzly. „Ale i potom se tam kolikrát těžká technika nemohla dostat," sdělil.

Jediné řešení

Podle předsedy hodonínské agrární komory Petra Chaloupky má současná situace jediné řešení. Za každých okolností ozimy zasít. „Faktem je, že za celý můj život jsem nikdy nesel až v polovině listopadu,“ prohlásil.

Nejhorší na tom podle něj je, že podobná situace panuje v celé republice. „Už v momentě, kdy někdo vyřkne, že se příští rok předpokládá menší úroda pšenice, mlynáři a další to okamžitě vezmou jako znak, že můžou začít zdražovat. Budou to třeba i pekaři," jmenoval. Pak to odnesou podle něj ti, kteří si půjdou normálně nakoupit do obchodu.