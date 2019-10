Rozloučení s legendárním zpěvákem si nenechali ujít ani lidé z našeho regionu. Kromě zapalování svíček u vzpomínkových míst vyrazili něktěří i do Prahy.

Pietní místo na Benešově náměstí v Teplicích, kde lidí zapalují svíčky na památku Karla Gotta. | Foto: Deník / Petr Málek

Sotva Marie Panská v pátek ráno zapálila svíčku za Karla Gotta na pietním místě na Benešově náměstí v Teplicích, už pospíchala na autobus. Jela totiž s kamarádkou do Prahy, aby se zúčastnila veřejného rozloučení se zpěvákem na Žofíně. „Tento týden jsem zapálila už třetí svíčku, jednu si vezu ještě s sebou do Prahy. Když to stihneme, chceme zajít i k němu před dům,“ říkala seniorka.