"Na základě výsledků dosud provedených laboratorních vyšetření krve, moči bylo vyloučeno, že by se u studentů sokolovské střední školy jednalo o intoxikaci a rovněž byla vyloučena přítomnost alkoholu či jiných návykových látek. Lékaři se shodli na hyperventilaci způsobenou stresem," informovala v pondělí mluvčí policistů Eva Valtová. Podle předběžného vyjádření znalce z oboru psychologie mohlo dojít následkem kolapsu jedné nebo dvou dívek ke spuštění sugestivní reakce ostatních osob a je možné, že tak byla vyvolána davová psychóza.

"Ve vzorcích odebrané vody ze strany Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje nebyla zjištěna přítomnost škodlivých látek. Rovněž byl požádán český Hydrometeorologický ústav o posouzení povětrnostních vlivů, kdy nebyla zjištěna žádná anomálie," dodala mluvčí.

Hyperventilace je případ, kdy dotyčný začne dýchat rychleji a mělčeji než obvykle. Tímto dochází k vydýchávání oxidu uhličitého, který je důležitý pro udržení optimálního prostředí uvnitř těla. Kvůli jeho nedostatku poklesne hladina vápníku v krvi a dotyčný začne pociťovat typické příznaky.

Deník oslovil i odborníky na dětskou psychiku. Ti se však k tomuto případu odmítali vyjádřit. Mluvili pouze v rovině teorie a v anonymitě.

„Nemám dostatek informací, proto nebudu spekulovat. Je nutní zjistit příčinu. Podobné případy známe z minulosti, je to možné. Ale aby to postihlo až 20 studentů najednou je otázkou. Je to hodně citlivé téma," řekl jeden z oslovených psychologů. Častěji se s hyperventilací setkáme u žen, ale výjimkou nejsou samozřejmě ani muži. Vyvolávající příčinou může být opravdu cokoliv. Nejčastěji předchází nějaká stresová situace, strach, úzkost, které vedou k zrychlení dýchání. Poté, co postižený začne pociťovat nepříjemné příznaky, začne se obávat o své zdraví a strach celý stav ještě zhorší.

Studenti začali kolabovat v pátek při předávání vysvědčení. Zdravotníci ošetřili na místě 20 studentů, 17 jich skončilo v nemocnici. Všichni už by měli být v domácím ošetřování.