Program na víkend si se svými dětmi teprve plánuje. Michaela Beranová přitom vybírá z pestré nabídky zážitků, které slibují víkendové akce v Brně. „Hlavně jsem ráda, že nějaké vůbec budou, protože jsem na ně neviděla žádná upozornění třeba na tramvajích. Chceme vidět aspoň jeden ohňostroj,“ sdělila mladá matka.

Brňané si od čtvrtka užijí čtyřdenní festival zábavy Ignis Brunensis. Jedním z hlavních lákadel jsou ohňostroje, které ve čtvrtek a v sobotu ozáří nebe nad brněnským hradem Špilberk. Na sledování ohňostrojné show nazvané Sedmikrásky nad Brnem zamíří i na Kraví horu. „Výhled z areálu koupaliště doplní obří osvětlený lunalón. Lidé uvidí zároveň ohně na nebesích, měsíční krajinu a setmělé město,“ pozval ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.

Druhou světelnou show s názvem Óda na šťastný let plánují ohňostrůjci symbolicky poděkovat lidem, kteří byli na jaře v první linii boje proti koronaviru. „Věnujeme ho ale všem, kteří byli schopní a ochotní pomoci druhým zvládnout náročné období,“ vysvětlil technický ředitel Ignis Brunensis a designér představení Jaroslav Štolba. Ohňostroje oba dny začnou v půl jedenácté večer.

Součástí festivalu zábavy bude letos také Dopravní nostalgie. Do ulic města vyjedou historické tramvaje a autobusy městské hromadné dopravy.

Víkendové akce

- festival zábavy Ignis Brunensis: ohňostroje nazvané Sedmikrásky nad Brnem a Óda na šťastný let nad hradem Špilberk

- Dopravní nostalgie: den otevřených dveří vozoven v Pisárkách a Slatině

- hudební festival TrutnOFF BrnoON: jízdy historického vlaku a autobusu mezi Brnem a Židlochovicemi, jízda pivní tramvají Šalina pub

Ve čtvrtek odpoledne na náměstí Svobody vystaví pracovníci brněnského technického muzea zhruba dvacítku osobních a vojenských vozů, například jediný exemplář auta Lada Bohemia Cabrio.

Na defilé a výstavu historických vozů městské dopravy ze sbírky brněnského technického muzea se mohou těšit zájemci v sobotu mezi desátou a jedenáctou hodinou dopoledne. Poté začnou jízdy vozidel s cestujícími. „Bude se jednat o okružní trasy centrem města parní tramvajovou lokomotivou Caroline. Pojede také koňka a motorový vůz s rokem výroby 1912,“ přiblížila mluvčí muzea Šárka Motalová.

V sobotu si Brňané u příležitosti 120 let elektrické tramvajové dopravy a devadesáti let provozu autobusů prohlédnou vozovny v Pisárkách a Slatině. Do pisáreckého depa láká třeba nedávno otevřená čistící hala.

Na své si v Brně od pátku přijdou také hudební fanoušci. Areál u parku Anthropos poprvé přivítá nový festival TrutnOFF BrnoON. Kvůli koronaviru na něm zahrají pouze čeští muzikanti. „Chybět nebudou třeba skupiny Plastic People, J.A.R. Vystoupí také Bára Poláková, Visací zámek či Mňága a Žďorp,“ uvedl zakladatel festivalu Martin Věchet.