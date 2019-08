Přestože liberecká zoo už před časem avizovala postupné ukončení chovu bílých tygrů, mohou překvapení návštěvníci spatřit během několika dnů ve zdejším šelminci dva nové přírůstky. Jedná se o tříleté samice zabavené Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) a v liberecké zoo pobudou maximálně několik týdnů. Zařízení, kde by byly umístěny trvale, v současnosti hledá Ministerstvo životního prostředí.

„Tygřice byly zabaveny soukromému subjektu ve správním řízení zahájeném na jaře letošního roku. Důvodem bylo neprokázání jejich zákonného původu a současně zákaz držení takovýchto exemplářů,“ sdělil ředitel ČIŽP Erik Geuss. Tygřice tak připadly do majetku ministerstva, které se na dočasném umístění tygřic dohodlo s libereckou zoologickou zahradou. „Jsme zařízení, které více než ostatní zoo cítí odpovědnost za následky chovu raritních forem zvířat v zoologických zahradách. Případ jen poukazuje na závažnou problematiku jejich chovu, na kterou se snažíme již nějakou dobu upozorňovat,“ vyjádřil se ředitel liberecké zahrady David Nejedlo.

Liberecká zoo oznámila ukončení chovu bílých tygrů loni touto dobou. Vedlo ji k tomu hned několik důvodů. Tím nejzásadnějším je podle vedení zoo skutečnost, že bílý tygr není živočišným druhem ani poddruhem, ale vznikl křížením. Nepatří tak mezi ohrožená zvířata, na jejichž chov se zoo chce do budoucna soustředit. Kromě toho kvůli křížení mezi sebou trpí téměř všichni jedinci bílých tygrů genetickými vadami. Liberecké tygry si ale zoo nechá na dožití.

Transport zabavených tygřic proběhl podle hlavního zoologa Luboše Melichara bez problémů. „Obě zvířata byla vyložena v dobrém zdravotním stavu a fyzické kondici ve vnitřních ubikacích pavilonu šelem,“ upřesnil Melichar. Návštěvníci je budou moci spatřit ve venkovních výbězích, z nichž jeden do té doby obývala mláďata lvů berberských, která byla narychlo přemístěna do uvolněné expozice vedle bazénu lachtanů.

Podle náměstka ministerstva životního prostředí Vladimíra Dolejského počet případů odebraných velkých šelem stále roste. Ministerstvo tak připravuje projekt státního záchranného centra, kde by mohly být zabavené šelmy umisťovány do dlouhodobé péče. „O jeho vybudování by měla vláda rozhodnout na začátku příštího roku. Zároveň by měla být v dohledné době rozšířena už existující centra,“ dodal náměstek. Ani pro libereckou zoo to není poprvé, co se ujala zabaveného zvířete. V roce 2006 zde našel dočasný domov kříženec tygra Lucky, které byl zabaven odsouzenému libereckému podnikateli.