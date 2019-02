Školy v Ústí nad Labem a okolí podceňují ochranu vstupu do svých budov. Alespoň to tvrdí odborníci z Asociace bezpečná škola. A situaci zřejmě růžově nevidí ani ústečtí radní, kteří chtějí na zabezpečení škol čerpat prostředky ze státního rozpočtu.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Václav Šimek

Už několik pokusů cizích osob o vniknutí do školy přes vchodové dveře zaznamenal ředitel Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem Michal Šidák. Většinou ale podle něj šlo o žáky jiných škol, kteří se snažili na gymnáziu setkat s někým známým. Jiní to vzali jinudy, třeba parta narkomanů do školy vnikla před časem oknem.

„Samozřejmě otázku bezpečnosti nepodceňujeme. Obě budovy se zamykají, mají vrátného a studenti i zaměstnanci jsou vybaveni kartou na čip. Vyloučit pohyb nezvaného návštěvníka sice nelze nikdy, ale snažíme se toto nebezpečí minimalizovat. Škola je zabezpečena podle všech možných právních předpisů,“ popsal Šidák.

O kamerách škola podle jeho slov uvažovala, ale vzhledem k ochraně osobních údajů je zatím zavrhla. „V posledních letech se do našich dvou objektů ale nikdo nepovolaný nedostal, pokud nepočítám narkomany, kteří i přes zabezpečovací systém rozbili okno a kradli, co jim přišlo do ruky,“ dodal ředitel školy.

Prezident Asociace bezpečná škola Libor Sladký podobná opatření vítá, přesto ale varuje před podceněním ochrany školních budov. „Řada představitelů škol dnes žije v domnění, že u nás se zatím nic nestalo a ani stát nemůže. Jejich zaměstnanci se v nich často chovají jinak než doma. Klasickým příkladem, na kterém to ilustrujeme, je třeba vynesení odpadků. Doma dveře od bytu zavřeme, někdy i zamkneme, ve škole ale necháme vstupní dveře dokořán. Bezpečnostní opatření se často podceňují,“ konstatoval Sladký.

Na ochranu takzvaných měkkých cílů, tedy míst s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům, se zaměřil také Ústecký kraj. Podle slov náměstka hejtmana Martina Kliky (ČSSD) nyní kraj může čerpat v rámci této problematiky státní dotaci v částce přesahující 1,6 milionu korun.

Spolupráce s policií

„Peníze jsou určené našim příspěvkovým organizacím, jako jsou školy. Prostředky směřují do projektů, které řeší nějaký bezpečnostní problém. V rámci projektu spolupracujeme s Policií ČR. V předchozích dvou letech byli školeni ředitelé našich příspěvkových organizací, aby si uměli poradit v krizových situacích,“ popsal Klika.

Asociace bezpečná škola nabízí ucelený program vzdělávacích seminářů stejně jako bezpečnostní audity či analýzy škol, které konkrétně určí a přesně pojmenují hrozící rizika. „Zaměstnanci škol jsou pak často překvapeni, jaké varovné signály v objektu i mimo něj nevnímají. Důležité je také nejdříve připravit režimová opatření a na ně pak napasovat nákup a instalaci techniky k zabezpečení objektu. Stejně tak je důležité účinně kontrolovat a řídit pohyb lidí ve školní budově,“ upřesnil šéf asociace Sladký.

Otázka bezpečnosti ve školách začalo ministerstvo vnitra intenzivněji řešit poté, co se v roce 2014 dostala do budovy žďárské střední školy žena trpící schizofrenií a zavraždila tam šestnáctiletého chlapce. Jako první v ČR resort ocenil certifikátem „bezpečná škola“ ZŠ v Ostrově nad Ohří v Karlovarském kraji.

Tomáš Prchal