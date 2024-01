Reklamní pylon pro nákupní zónu instalovali montéři v ulici ČSA na jaře 2022. Investor jej však nechal vybudovat v rozporu se stavebním povolením. Jednak je větší, a také je posunutý o několik metrů. Ústí tak do něj přechod. Vodicí linie pro slepce na přechodu i v jeho okolí míří přímo do masivní ocelové konstrukce. „Stojí tu skoro dva roky, pořád je okolo plot a už dlouho se tu nic neděje. Ten poutač to tady akorát hyzdí. Dávno říkali, že ho odmontují, ale pořád tady trčí. Nechápu to,“ poznamenal Jiří Špaček, který místem pravidelně chodí.

Boj s billboardy u dálnic a silnic pokračuje. Vlastníci se odstranění vyhýbají

Stavební úřad v Zábřehu nařídil odstranění stavby. Proti tomu se investor odvolal ke krajskému úřadu. Ten však odvolací řízení přerušil poté, co investor požádal o dodatečné povolení stavby. Toto řízení vede opět úřad v Zábřehu.

Zmizí dřív černá stavba, nebo přechod?

„Stavební úřad v Zábřeze chtěl odstranit stavbu. Nicméně krajský úřad nás nepodržel a řekl, že stavebník musí dostat šanci ji dodatečně povolit. Takže běží řízení o dodatečném povolení stavby,“ shrnul starosta Zábřehu František John.

Investor navrhl situaci vyřešit odstraněním přechodu pro chodce, respektive jeho změnou v místo pro přecházení. Policie České republiky s takovým řešením souhlasí.