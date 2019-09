Jirkované si budou moct zabruslit na náměstí nebo také v Olejomlýnském parku či na louce před zámkem Červený Hrádek. Tam všude bude putovat nové kluziště s umělým povrchem. Jeho koupi už posvětili zastupitelé. Vyjde na téměř dva miliony korun, zhruba polovinu ale pokryje dar plynárenské společnosti.

Město v zimě nenabízí tolik zábavného vyžití, proto vedení rozhodlo, že koupí kluziště. Navíc k celoročnímu využití. Novinka má přilákat lidi do centra a přispět k jeho oživení.

Záměru se ale na posledním zasedání někteří ze zastupitelů podivovali a předem avizovali, že ho nepodpoří. Byli nejen z řad opozice, ale také z koalice. Kritizovali, že vedení města s nákupem spěchá a neprověřuje další možnosti. Poukazovali také na to, že Chomutov stejnou atrakci měl a zbavil se jí.

„Chomutov je jedním z míst, na která jsme se obrátili s dotazem, jakým způsobem provozoval toto zařízení, protože má zkušenost i s letním provozem,“ poznamenal Bedřich Fryč z opozičního hnutí Náš Jirkov. „Ta byla špatná jednak kvůli technologiím, protože v létě se mantinely a plocha teplem roztahují, a navíc o to nebyl takový zájem, jaký čekali. Plochu měli instalovanou v areálu Kamencového jezera,“ dodal. Upozorňoval také na úskalí spojená s pravidelnou údržbou.

Místo zkoušky rovnou koupě

Námitku vznesl i Pavel Duchan (Strana svobodných), Jaroslav Cingel (KSČM) a Josef Dušek (Náš Jirkov). „Mrzí mě, že se vůbec neuvažovalo o možnosti pronájmu kluziště, abychom si vyzkoušeli zájem Jirkovanů,“ upozornil zastupitel Dušek. „Také by to nebylo zadarmo, nabídku má firma v letáku. Zájem ale nebyl, šlo se rovnou do koupě. Připadá mi, že poslední dobou bereme nabídky kteréhokoli obchodního zástupce, který přijde na úřad,“ namítl.

Na tato slova reagovala starostka Jirkova Darina Kováčová (ANO). „Proč kluziště nekoupíme? Protože částka na měsíc je asi 300 tisíc korun, pokud tedy máme příslib daru, je výhodnější kluziště zakoupit,“ vysvětlila. "Zástupců, kteří se objevují s různými nabídkami, nebo e-mailů, chodí spousta a nebereme všechno,“ ohradila se.

Při závěrečném hlasování nákup kluziště prošel, i když o jediný hlas. Nová atrakce se tak ukáže na náměstí Dr. E. Beneše hned po úklidu vánočního stromu.

Kluziště s umělým povrchem bude mít rozměry 20 krát 10 metrů. Pořizovací cena dosahuje téměř dvou milionů korun včetně montáže a zaučení personálu, který ji bude obsluhovat. Zhruba polovinu ale věnuje společnost Net4Gas z jejího grantového programu. Provozní výdaje spjaté s demontáží, přesuny a montáží kluziště na dalším místě, by měly ročně stát 10 až 30 tisíc korun. Atrakci bude mít ve správě Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, který se postará o pravidelné čištění i příležitostné montáže a demontáže.