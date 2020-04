Obojživelníci se vydávají na svou pouť s nastupujícím jarem. Do jejich záchrany se letos opět zapojil i Liberecký kraj. Čtyři kritické úseky silnic vybavil dočasnými zábranami s nádobami, z nichž dobrovolníci žáby a čolky několikrát denně přes vozovku přenášejí. Mezi největší migranty patří ropuchy obecné a skokani, dále čolek obecný, horský a velký.

„Obsluha bariér už nahlásila dva tisíce přenesených ropuch obecných v Dolní Suché nedaleko Hrádku nad Nisou. Blatnice skvrnité a čolky pak zase přenášejí nedaleko Brniště. U Sekerkových Louček na Turnovsku členové Českého svazu ochránců přírody Bukovina již přenáší i rosničky zelené,“ uvedl Radomír Studený z oddělení ochrany přírody krajského úřadu.

Přímo na Českolipsku pomáhá migrujícím obojživelníkům i Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v České Lípě ARON. „Jejich záchraně je potřeba se věnovat už z etického důvodu. Úplně zbytečně hynou pod koly aut. A hlavně jsou na konci potravního řetězce a živí tak řadu dalších živočichů. Ti by bez nich nepřežili,“ zdůraznil Kamil Šrubař ze svazu ochránců. Žáby přenáší v Novinách Pod Ralskem a u Postřelné.

„Dobrovolníků máme celkem dostatek, ale samozřejmě to vždy může být lepší. Poslední dobou zaznamenáváme malý zájem mládeže,“ postekl si.

Jak odstranit překážky

Kromě aut představují pro žabky nebezpečné překážky i různé požární nádrže, bazény, jímky, otevřené studny a podobně. „Zvířata do nich spadnou a nemohou se pak dostat zpátky ven. Proto je potřeba jim pomoci: nejjednodušší je položit dovnitř dlouhé prkno, to přirazit k jedné stěně a nechat ho vyčnívat na břeh, popřípadě vložit do vody kameny, po kterých vyšplhají,“ objasnil Studený.

Od roku 2003 při tahu obojživelníků pravidelně pomáhá i Základní škola Dubá. Za období 2003–2020 se jim podařilo zachránit celkem 17 424 žab. Letos se sice nemohly zapojit děti, nahradili je pomocníci z řad pedagogů, asistentů a vychovatelek. „Každý den včetně víkendů přicházela služba zkontrolovat nádoby a přenést žáby do rybníka. Někdy v nich našla ještěrku či myš, ty vypustila zpět do přírody. Letos úspěšně dosáhlo rybníka Mrazák 502 kvákalek,“ vylíčila zástupkyně ředitelky Jana Mašková.

Tříleté snažení kraje loni vyvrcholilo zlepšením životních podmínek pro chráněnou a ohroženou žábu kuňku ohnivou ve dvou přírodních památkách na Českolipsku, na Cihelenských a Manušických rybnících. „V zaniklé pískovně u Žizníkova na Českolipsku zase vhodnými terénními úpravami přispíváme k tomu, aby se zde dařilo ropuše krátkonohé,“ dodal krajský radní pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova Jiří Löffelmann.