Začala demolice části ostravských jatek. Místo nich vyroste kulturní centrum

/FOTOGALERIE/ Obří kleště stavebního stroje se v sobotu zakously do části ostravských jatek. Dolů šly stěny i střecha jedné z budov tvořících takzvaná nová jatka. Jde o přístavby z dvacátých let minulého století. Tyto i další přiléhající prostory sloužily kdysi jako sklady, později začaly chátrat. Místo nich by již v příštím roce mělo vyrůst kreativní mezinárodní kulturní centrum.

Nynější demolice nezasahuje do centrální části městských jatek, které město před časem odkoupilo od hobbymarketu za osmdesát milionů korun. Bývalá jatka projdou rozsáhlou rekonstrukcí. Město v roce 2017 vypsalo architektonickou soutěž na přeměnu městských jatek na galerii moderního umění. Přestavba bude nakonec provedena podle návrhu polského studia KWK Promes architekta Roberta Koniczného, který patří k nejuznávanějším světovým architektům. V soutěži sice skončil až třetí, vítěz ale odmítl podepsat smlouvu s městem a druhý v pořadí nepodal nabídku do zadávacího řízení. „Návrh Roberta Konieczného zachovává masivní cihlové zdi, ovšem následně vzniklé rozměrné otvory nezastaví cihlami, ale ponechá u nich možnost otevřít je masivními otočnými betonovými stěnami. Na budovu bude navazovat vybetonovaná plocha, která se dá využít pro instalace nebo koncerty," uvedli již dříve zástupci Ostravy s tím, že přízemní haly se promění ve výstavní sály, které bude možné podle potřeb různě propojovat.

Autor: Jaroslav Perdoch