OBRAZEM: Hodí se do pesta či polévek. Sezóna medvědího česneku začala

Dá se použít na přípravu pesta, do polévek, salátů, pomazánek i dalších pokrmů. Medvědí česnek je oblíbenou rostlinou, sbírat jej je ale nutné časně na jaře. Ke konci května totiž začíná kvést a jeho listy rychle vadnou. Lidé ho často chodí sbírat do lesů, měli by si však dát pozor, jestli se nenacházejí v chráněné lokalitě.

Medvědí česnek se sbírá na jaře dřív, než začne kvést. | Foto: Michal Fanta