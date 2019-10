Mnoho obyvatel, a zřejmě i návštěvníků Nového Jičína, nečekaná relace městského rozhlasu zaskočila, některé i vyděsila. Jedna z obyvatelek bydlící nedaleko novojičínského Masarykova náměstí říkala, že nevěděla, co má dělat.

„Seděli jsme s dcerou na pivu před restaurací, když se najednou začalo z městského rozhlasu ozývat, že si máme zapnout rozhlas nebo televizi. Dcera mě chtěla nejprve uklidnit, že se podívá přes mobil na webové stránky města, jenže ty nešly. Do toho projelo od náměstí auto městské policie. Nevěděly jsme, jestli máme jít rychle domů, nebo co máme dělat. Neumím si představit, že by se fakt něco stalo,“ přiblížila své pocity žena středního věku.

Netradiční „hlášení“ městského rozhlasu kolem sedmé hodiny večerní spustilo na sociálních sítích okamžitou smršť reakcí - od vtipných statusů jako „docela dobré techno“ až po obávané, kdy lidé nevěděli, zda se jedná o skutečný poplach nebo ne. K uklidnění nenahrával ani fakt, že městský web byl desítky minut zcela mimo provoz. Důvodem bylo krátkodobé přetížení stránek, protože se lidé zřejmě snažili zjistit, co vážného se děje.

Až krátce po dvacáté hodině radnice na svém facebookovém profilu všechny uklidnila, že se jednalo jen o poruchu městského rozhlasu.

„Zapnul jsem televizi, internet, Český rozhlas a pro jistotu i BBC, ale nic jsem se nedozvěděl, takže mé obavy z napadení německou Luftwaffe protentokrát opadly,“ oddechl si s nadsázkou uživatel Martin Horut pod radničním příspěvkem. Zdaleka ne všechny ale kuriózní situace pobavila.

„Ten zvuk byl děsný. Dost mi to připomnělo večer, kdy došlo k úniku plynu při bleskové povodni v roce 2009,“ napsala Dagmar Zmrzlíková. „Pěkné nás to vyděsilo. Bylo to dost děsivé,“ znějí další ohlasy.

Městský rozhlas byl mimo kontrolu přibližně jednu hodinu, a jak vysvětlila Deníku mluvčí Nového Jičína Marie Machková, konkrétně došlo k samovolnému spuštění zařízení a přehrání jednoho z nahraných programů. Rozhlas navíc nešel vypnout. „Zaměstnanec úřadu proto musel přístroj odpojit od sítě. Odborná firma nyní bude specifikovat příčinu a druh poruchy. Předpokládáme, že městský rozhlas bude po dobu jednoho týdne mimo provoz. Za nepříjemnosti způsobené neplánovaným a zmatečným vysíláním se omlouváme, “ řekla dále mluvčí.

A co přesně tedy o pondělním večeru obyvatelé Nového Jičína nedobrovolně poslouchali? Jednalo se o předem nahrané programy, které jsou součástí zařízení a používají se v případech krizových událostí jako jsou povodně, požáry a další druhy ohrožení.