V kolonách stojí řidiči osobních i nákladních, kteří chtějí vjet z vedlejších silnicí na krajskou II/427. Tak vypadala situace i v úterý po poledni u hranic Jihomoravského a Zlínského kraje. „Syn tady musel čekat i tři minuty, než mohl vjet na hlavní silnici,“ svěřil se Zdeněk Káčer z Moravského Písku.

Mimořádně vytížený tah si totiž velmi často vybírají jako objízdnou trasu řidiči, kteří by jinak jeli po státní I/55. Jenže kvůli opravě průtahu Kunovic, výstavbě dvojice kruhových objezdů ve Veselí nad Moravou, volí trasu, která ústí právě na Hodonínsku, v Moravském Písku. Právě v katastru této dvoutisícové obce zároveň vyústí nový úseku dálnice D55, jehož stavba v úterý odpoledne oficiálně začala u Nedakonic. Čtyřproudá tepna touto částí vstoupí na území Jihomoravského kraje.

„Čím dříve odvedeme tranzitní dopravu z nevyhovujících komunikací, po kterých v současnosti jezdí, na dálnici tím lépe. Silnice II/427 je daleko horší a více zatížená než I/55. Tuto spojku využívají kamiony i další vozidla. Je to tady nepřijatelné a nebezpečné,“ řekl generální ředitel republikového Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Stavba téměř devítikilometrového úseku mezi Starým Městem a Moravským Pískem má trvat zhruba dvaatřicet měsíců. Řidiči by se tak po něm měli projíždět od jara 2024. „Pevně věřím, že stavba bude včas a v kvalitě, kterou všichni požadují,“ podotkl Michal Jurka, prezident společnosti Skanska pro Střední Evropu, která úsek za téměř dvě miliardy staví.

Archeologický průzkum

Na trase ještě ve dvou lokalitách zůstávají archeologové, kteří ale již uvolnili pětaosmdesát procent plochy. „Nedaleko Polešovic, kde ještě průzkum pokračuje, odkryli pět hrobů zhruba z desátého až jedenáctého století. Nalezli také dětskou kostru a náušnici, jejíž časové určení ještě upřesní v laboratoři,“ přiblížila mluvčí Ředitelství Lucie Trubelíková.

I tak je po úterku s loni zahájenou částí od Babic v současnosti ve výstavbě souvislý sedmnáctikilometrový úsek dálnice D55. Ta má mít, jak sdělil Deníku ředitel státních silničářů pro zlínskou oblast Karel Chudárek tři odpočívky. A to u Huštěnovic, u Moravského Písku a pak budoucnu i mezi Hodonínem a Rohatcem. V příštím roce chtějí pak silničáři začít se stavbou čtyř kilometrů už jen na území Jihomoravského kraje. Ty mají být i obchvatem právě Moravského Písku. „Už aby byl hotový. Současný stav nám vadí strašně moc,“ povzdechl si místní Zdeněk Káčer.

Jak ale upozornil starosta sousedního Bzence Pavel Čejka, problematické bude postupné dokončování úseků a s tím související návaznost. „Nejdřív na to budou doplácet v Moravském Písku, pak my ve Bzenci a po nás to bude Strážnice,“ přiblížil Čejka s tím, že nyní tak jedná alespoň o výstavbě kruhového objezdu u bývalých bzeneckých kasáren, kde už nyní je křižovatka na Strážnici přetížená.

Úsek D55 Moravský Písek – Staré Město



* Délka: 8,8 kilometru

* Zahájení: 7. září 2021

* Dokončení: duben 2024

* Cena: 1,952 miliardy korun

* Hlavní součásti stavby: 9 mostů, 2 mimoúrovňové křižovatky a protihluková stěna dlouhá 446 metrů

* Navazující úseky: Babice – Staré Město (zprovoznění 2023) a Moravský Písek – Bzenec (zprovoznění 2025)

* Celková délka D55: 100 kilometrů; propojí Olomouc s Břeclaví a dálnicí D2; odvede dopravu z center 18 obcí