Sněžení pomáhá lyžařům, ale brzdí dopravu. Bezdomovci stanují.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Husté sněžení a ochlazení oživuje cestovní ruch v Krušných horách na Mostecku, kde se očekává nová vlna lyžařů. Sníh ale také brzdí dopravu.

Ski areál Český Jiřetín ležící u německých hranic opět otevře sjezdovky zítra, v sobotu 5. ledna. „V provozu budeme denně od 9 do 16 hodin,“ řekl vedoucí provozu vleků Miroslav Štýbr.

Areálu s posíleným technickým parkem pomohou nová zasněžovací děla, která udržela svahy sjízdné během posledního prosincového týdne, kdy na hory přijížděly hlavně rodiny s dětmi na prázdninách. Lyžařům se v Českém Jiřetíně nabízejí čtyři vleky, jednotlivé jízdy stojí od 20 do 25 korun, dopolední a odpolední skipas je za 250 korun a celodenní za 350 korun.

Jižněji položená sjezdovka v lyžařském středisku v Meziboří je zatím zavřená. „Sněhu je stále málo, ale začínáme zasněžovat,“ sdělil správce areálu David Zeman. Pokud bude v dalších dnech mrznout, areál by se mohl otevřít příští víkend. O sobotách a nedělích by vlek jezdil od 10 do 16 a od 17 do 20 hodin, v ostatních dnech od 16 do 20 hodin. Jedna jízda bude za 20 korun, levněji vyjde s čipovou kartou za 220 korun pro dvacet jízd. Areál přijímá i platební karty.

Na Klínech jede jeden vlek

Ve Sport areálu Klíny je od zahájení zimní sezony v provozu jeden vlek, který funguje denně od 9 do 16 hodin a od 17 do 20 hodin. Lanovka nad centrální sjezdovkou se rozjede, až bude více sněhu. Nejlevnější skipas stojí 200 korun, a kdo nemá vybavení, může si snowboard, sjezdové či běžecké lyže s botami a holemi půjčit u horní stanice lanovky. Na Klínech funguje i lyžařská a snowboardová škola.

Běžkaři si na komfortní jízdu ještě musejí počkat. Podle spolku Krušnohorská bílá stopa začne úprava běžeckých tratí v pátek 4. ledna. Okruhy byly dosud místy bez sněhu a někde zcela zaváté.

Speciální skibus na hory nejezdí. Lyžařům bez aut poslouží při cestě do Meziboří MHD, do Klínů a Českého Jiřetína jezdí na otočku z litvínovského nádraží během dne jednou za dvě hodiny krajský autobus linky 523.

Silnice byly ve čtvrtek 3. ledna ráno po chemickém ošetření mokré, ale s opatrností sjízdné. Během dne se stalo několik dopravních havárií, které se obešly bez zranění. Policie vyšetřuje například nehodu sypače v Meziboří, karamboly aut na silnici I/27 u Litvínova a odpolední kolizi autobusu a auta během vánice na horské cestě u Brandova, která se musela uzavřít. Objízdná trasa vedla přes Olbernhau v Německu. Počet nehod na Mostecku stoupl od středy, kdy se snížila viditelnost a auta končila ve škarpách.

Stanové městečko bezdomovců

V Litvínově jsou v mrazivých dnech pod dozorem městské policie lidi, kteří žijí na ulici nebo ve stanovém městečku u nádraží. Strážníci bezdomovce informují o tom, že mohou přenocovat v městském ubytovacím zařízení UNO. „Než aby se přizpůsobili režimu azylového bydlení, raději zůstávají venku,“ řekl velitel městské policie Zdeněk Urban. Azylová místnost slouží pro nocleh od 19 do 7 hodin, kdy ji bezdomovec musí opustit. Předtím se může umýt a vyfasovat čisté prádlo. Nesmí být ale opilý či zdrogovaný. Za noc platí 40 korun, ale poplatek mu lze v mimořádných případech uhradit ze systému hmotné nouze.