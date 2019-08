„Vlivem různých okolností byl projektantům stavby I/67 Karviná – obchvat prodlužován termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby a tím se nám posouvaly i termíny výběrového řízení a předpokládané zahájení stavby. Letos v srpnu či září počítáme se vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele stavby a začátek prací je plánován přibližně na březen roku 2020,“ sdělila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Tyto informace potvrdil i dočasný ředitel Radek Mátl, který byl v úterý v Moravskoslezském kraji a mimo jiné se byl podívat, jak běží práce na stavbě obchvatu Frýdku-Místku.

„Předpokládáme, že výběrové řízení vyhlásíme v průběhu srpna. Lhůty na výběr zhotovitele předpokládáme na tři až pět měsíců. Stavební povolení máme k dispozici. Zahájení stavby předpokládáme na začátku stavební sezony 2020,“ řekl Deníku Radek Mátl. Připomněl také že ochvat Karviné bude financován z operačního programu doprava IIII, kde stále ještě peníze jsou.

Čistit se bude také jezero v parku

Kromě stavby obchvatu by se na jaře měly rozběhnout také práce na vyčištění jezera v parku. Město usilovalo o to, aby se to stihlo před zahájením stavby obchvatu, což ale nevyjde.

„Nechtěli jsme zdržovat zahájení stavby obchvatu, takže práce zřejmě poběží souběžně. My nyní hledáme místo, kam se budou ukládat sedimenty. Povodně jsme totiž počítali s místem, kde se bude stavět obchvat,“ řekl náměstek karvinského primátora Lukáš Raszyk.

Dodal, že v tomto případě došlo ke zpoždění kvůli administrativním záležitostem. „Všechny požadované doklady investorovi dodáme v nejbližších měsících a ten po překontrolování snad už vypíše výběrové řízení,“ řekl Lukáš Raszyk, který věří, že čištění jezera začne příští rok.