/ANKETA/ Nezodpovědní lidé doma posílají do kanálu kdeco. Vodohospodáři nejen v Brně denně bojují s masou odpadu a ucpanými čerpadly. Nebezpečím jsou spláchnuté léky.

Čistírna odpadních vod. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Vlhčené ubrousky, odličovací tampóny nebo dokonce vložky. Snad v domnění, že se rozloží, z nevědomosti nebo z pohodlnosti někteří lidé splachují do záchodové mísy i hygienické potřeby. Ty ale patří do popelnice. „Většinou je vyhazuji do koše, ale když jsou moc špinavé, tak do záchodu,“ přiznala třeba matka tříletého syna Anna Balcárková.