„Zadal jsem panu náměstku Petru Hlaváčkovi, aby připravil materiál, který povede k zastavení stavby objektu, proti kterému podepsalo petici přes dva tisíce Pražanů. Jsem moc rád, že změnu místa pro stavbu objektu vítají i naši koaliční partneři,“ oznámil výsledek úterního jednání Jiří Pospíšil, lídr Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL).

Nově vytipovaný městský pozemek se nachází naproti Nemocnici Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, je tedy zhruba dvě stě metrů od původního místa. „Pozemek je aktuálně prázdný, není využívaný a toalety by mohly sloužit i pro návštěvníky nemocnice a dětského hřiště,“ uvedl Pospíšil pro Blesk.cz. Šéf pražské TOP 09 a končící předseda strany pak uklidnil veřejnost, že dětské hřiště by mělo fungovat i po realizaci projektu.

Podle Blesku za svou věc bojovalo sedm občanských spolků, vznikly dvě petice. Zřejmě nejhlasitější byli zástupci iniciativy Petřín pro život. Aktivistka a umělkyně Lucie Crocro se spolu s Xéniou a Jesikou Hoffmeisterovými z Petřínské iniciativy zúčastnila také úterního jednání. Zmíněným dámám šlo hlavně o zachování zeleně a přirozené prostředí pro zde žijící živočichy.

Lidé ve facebookové skupině Crocro a spol. děkují za to, že taková zpráva jim dodává naději, že má smysl bojovat. Romana Ertlová však dál zvala na večerní demonstraci před Škodovým palácem a zahájila sběr podpisů pod petici, která vyzývá Prahu k lepší ochraně památkové zóny: „Je opravdu nutné trávit tolik času při záchraně každého jedinečného místa v centru Prahy, které je ohroženo záměry developerů?“

Občané se nyní bojí také o osud Lobkovické zahrady, kde chce podle Ertlové magistrát ve spolupráci s památkáři vybudovat barokní zahradu „Investiční zájem v hodnotě 100 000 000 považujeme za naprosto nevhodný. Lobkovická zahrada v současné podobě má pro stálé obyvatele centra města nevyčíslitelnou hodnotu. Žije v ní celá řada chráněných živočichů, kteří potřebují hustý porost. Právě díky místům, jako je Lobkovická zahrada, je centrum Prahy - Malá strana rájem pro život s přednostmi velkoměsta i venkova,“ napsala aktivistka.

Dlouhodobá strategie pro Petřín

Primátorův náměstek Petr Hlaváček (Spojené síly/TOP 09) však navrhuje, aby vedení metropole ve spolupráci s odborníky a magistrátním Institutem plánování a rozvoje (IPR Praha) připravilo pro Petřín dlouhodobou strategii pro jeho mírný rozvoj, který by nenarušil jeho genius loci. Crocro a spol. obdržely Hlaváčkův příslib, že Lobkovická zahrada by do této koncepce spadala rovněž a byla stejně jako celé okolí Petřínských sadů řešena citlivě.

Na sociálních sítích se mezitím dohadují politici z Prahy 1, kdo má vedle nátlaku občanů největší zásluhu na tom, že magistrát projekt WC a zahradnického domku na Petříně změnil. Ještě před měsícem přijala rada městské části usnesení, v němž mimo jiné konstatuje, že záměr hlavního města „splňuje všechny náležitosti pro realizaci“.

Radní pro majetek David Bodeček (Piráti) teď ve dlouhém facebookovém příspěvku napsal: „Mým přáním je, aby se ukázalo, kdo a s jakým úsilím se snažil pochopit problematiku a skutečně pomoci.“ Poděkoval například i primátorovi a stranickému kolegovi Zdeňku Hřibovi a starostovi Pavlu Čižinskému (Praha 1 sobě), který se přitom nedávno s petřínskými obyvateli pohádal a vzkázal jim, ať si pozemek od magistrátu koupí.

„Praha 1 sobě a Piráti neumí nic jiného než plivat na Praze 1 jedovaté sliny na ODS a TOP 09 a sami mají hroudu másla na hlavě,“ zareagovala Jaroslava Janderová, zastupitelka ODS. Bude každopádně zajímavé sledovat, kdo další si na „záchodech“ ještě přihřeje svou politickou „polívčičku“.