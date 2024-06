/FOTO/ Dramatické chvíle zažil manželský pár na výletě v Broumovských stěnách. Žena spadla do několikametrové skalní průrvy. Zachránili ji hasiči pomocí lezecké techniky. Vyvázla bez zranění.

Ženu z několikametrové skalní průrvy zachránili hasiči pomocí lezecké techniky, vyvázla bez zranění. | Foto: HZS Královéhradeckého kraje

Do Broumovských stěn na Junáckou vyhlídku vyrazili v pátek 21. června před polednem hasiči, a to včetně speciální lezecké skupiny a Skalní záchranné služby. "Na tísňovou linku se obrátil s prosbou o pomoc muž, jehož manželka spadla do skalní průrvy, odkud nemohla sama vylézt. Hasiči průzkumem zjistili, že se žena nachází v asi pětimetrové hloubce. Trhlina se přitom postupně v hloubce zužovala, záchrana se proto musela uskutečnit pomocí lezecké techniky," popsali na svém facebookovém profilu královéhradečtí krajští hasiči.

A jak záchranná akce pokračovala? K ženě se slanil hasič-lezec, zajistil ji do evakuačního trojúhelníku a další členové lezecké skupiny mezitím připravili nahoře na skále dva kotevní body s kladkostrojem, pomocí kterého pak ženu vytáhli opatrně nahoru. Dáma vyvázla z této svízelné situace bez zranění.

Do Adršpachu letěl vrtulník. Horolezec spadl z patnáctimetrové Studentské věže

Na místě byli profesionální hasiči ze stanic Velké Poříčí a Broumov, dobrovolná jednotka z Police nad Metují a Skalní záchranná služba.