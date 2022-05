"Bylo velmi apatické a na dotyk reagovalo velmi neochotně. Zlomené však nic nemělo, nikde nebyly žádné stopy po případné predaci," říká mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

Mládě ani netrpělo podvýživou, dalo se tak předpokládat, že je od matky teprve krátce.

Dvě možnosti

Lidé z národního parku tak před sebou měli možnost volby. Buď jej ponechat v přírodě, kde by ale vzhledem k okolnostem byly jeho šance na přežití nepříliš vysoké. Nebo se jej pokusit zachránit, což by ale znamenalo znemožnění návratu do divoké přírody. Nakonec se rozhodli pro druhou možnost a převezli jej do náhradní péče, kde jej napojili a nakrkmili mlékem pro štěňata.

Lišce projevovalo příznaky po zranění způsobené pádem ze skály, což se nakonec i potvrdilo. Nedaleko jejího vrcholku totiž je liščí nora. Po několika dnech ale začaly symptomy ustupovat a zdá se, že bude mládě v pořádku.

Nyní bude potřeba vyřídit řadu výjimek, protože bez nich není možné chovat divoce žijící zvířata v zajetí. "Prosíme, neberte z přírody žádná mláďata, ani se jich nedotýkejte. Své psy mějte vždy pod dohledem, aby se nemohli v jarním období s žádným mládětem setkat. Máte-li rádi přírodu a vše živé v ní, doporučujeme stáhnout si do mobilu aplikaci Zvíře v nouzi od Českého svazu ochránců přírody, která provozuje síť záchranných stanic," dodává Salov.