Na podporu sbírky sokolové budovu na Heldově náměstí otevřeli veřejnosti a přišlo se podívat kolem 150 lidí. „Když jsem viděla stav budovy, tak mě bolelo u srdce. Teď už jsme snad na správné cestě,“ věří Věra Fryntová, která už v třebechovické sokolovně cvičí přes půl století. S dalšími dříve narozenými kamarádkami se 77letá sokolka schází v menším sálu jednou týdně. „Samozřejmě, že také přispějeme, bereme si to za své,“ dodává čiperná seniorka, která je dosud činovnicí zdejšího Sokola. Jen během sobotního dopoledne se vybralo 28 tisíc korun.

To nejakutnější nechali sokolové opravit už na konci roku. Opravy začaly v půlce září a trvaly tři měsíce. „Chtěli jsme začít už v půlce května, ale nebyly peníze,“ vysvětluje starostka třebechovických sokolů Kamila Kuťáková. „To nebyly ani opravy, to byl opravdu havarijní stav. Podlaha, strop, osvětlení byly ve stavu, který jsme museli řešit,“ dodává žena, která vede třebechovické sokoly necelý rok.

Klíčová byla rekonstrukce podlahy hlavního sálu. „Parkety byly už natolik zbroušené, že prach z pod nich vylézal nahoru. Smekalo se to, bylo to nebezpečné pro sport i tanec,“ připomíná Kuťáková stav sálu, kam se akorát vejde volejbalový kurt.

Potřebných 6 milionů na první fázi oprav získali sokolové prodejem pozemku v Rokytnici v Orlických horách. Za něj dostali přes 9 milionů korun. Než se ale prodej uskutečnil, pomohlo půjčkou ve výši 3 miliony město. „Je pravděpodobné, že i v letošním roce město tělovýchovnému spolku pomůže dotací na nějakou rekonstrukci,“ slibuje třebechovický starosta Roman Drašnar.

Loni navíc radnice přispěla sokolům na provoz 300 tisíc korun. „Město má zájem podporovat TJ Sokol především proto, že zde spousta dětí, ale i dospělých tráví smysluplně volný čas,“ vysvětluje starosta bezmála šestitisícových Třebechovic. Sokolovna je také jedním z kulturních center města. Ve zdejším sálu se pořádají třeba plesy.

„Kromě podlahy se opravily omítky, strop, máme nové LED osvětlení, na ně přispěl 275 tisíc korun hradecký kraj,“ rozhlíží se po hlavním sálu Kamila Kuťáková. Současně se vyměnila část oken a dveří, stěny a sloupy chrání nové obložky, novotou září i dámské toalety. Jenže stále je co řešit. „Do rovných částí střechy zatéká, musíme vyměnit další okna, ve špatném stavu jsou sprchy a toalety v suterénu,“ vyjmenovává seznam problémů v budově otevřené v roce 1924 starostka třebechovického Sokola.

Část nákladů pokryjí peníze, které zbyly z prodeje rokytnického pozemku, část pokryje probíhající sbírka. „Kolik by stála celková rekonstrukce? To bych musela mít mít věšteckou kouli. Musíme se teď rozhodnout, co má největší prioritu, a podle toho postupovat,“ dodává Kuťáková. Ve špatném stavu jsou uzavřené balkóny budovy a třeba omítky ničí vlhkost od země.

Sokolovna slouží hlavně třebechovickým volejbalistům. Ti vychovávají na 60 dětí a celkem má tělovýchovná jednota 150 členů. Díky posledním opravám by tady mohly nově cvičit třeba děti ze sousední školky.