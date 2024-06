Poskytnout pomoc v krizové situaci není leckdy samozřejmostí ani u dospělých. Existuje však řada dětí, které neváhaly a zachránily někomu ve svém okolí život. Dobrým příkladem je Adéla z jihočeských Ledenic. Ta dokonce pomáhala hned dvakrát.

První pomoc. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Adéla Novodvorská ze Základní školy v Ledenicích na Českobudějovicku může jít všem spolužákům příkladem. „Mamky přítel Štěpán byl na operaci. Po propuštění byl v domácím léčení. Já přišla z tréninku dřív, než jsem původně měla a on šel na záchod s tím, že je mu špatně, ať zavolám mamce, která byla se sestrou v jiném městě na tréninku. Zavolala jsem mamce a v tu chvíli začal Štěpán kašlat krev,“ popisuje, co zažila.

Chlapec vytažený z moře nedýchal. Život mu zachránil český policista na dovolené

Po chvilce muž začal zvracet krev a následně upadl do bezvědomí. „Praštil se do hlavy, chrčel. Byla jsem v šoku, dala jsem ho do stabilizované polohy, aby se neudusil krví, a mamka, kterou jsem v tu chvíli měla na telefonu, mi to zavěsila a zavolala 155. S paní operátorkou, která mi hned volala zpět, jsem se starala o Štěpána až do příjezdu záchranky,“ pokračuje ve vyprávění Adéla.

Za dva měsíce od této události dívenka pomáhala znovu, tentokrát své vrstevnici. „Měli jsme u nás pouť a kamarádka pila alkohol. Vím, že se to nemá. Bohužel se opila opravdu hodně a šla čurat, dlouho se nevracela, šla jsem ji hledat a nemohla dlouho najít,“ vzpomíná.

Poučení do života

Našla ji až po půlhodině ležet bezvládnou v betonovém přepadu rybníka. „Rychle jsem ji uvedla do stabilizované polohy, jelikož vedle ní bylo dost zvratek. Zjistila jsem, jestli dýchá, přikryla jsem ji a zavolala mamce, která ihned přijela. Zavolaly jsme 155, přiletěl i vrtulník,“ dodává Adéla.

Nikdo totiž nevěděl, jestli se spolužačka při pádu nebouchla do hlavy.

Byl to jen okamžik a auto se potopilo, popisuje zachránce z Chrudimska

„Oba zážitky pro mě byly veliké trauma, ale jelikož se teď budu pomalu rozhodovat kam na školu, možná je to pro mě znamení, že bych měla v životě pomáhat jiným lidem,“ uzavírá s tím, že druhý zážitek s kamarádkou je pro ni zároveň poučení, že alkohol dětem do rukou nepatří a lepší je nepít vůbec.