Komfortní, bezpečný a moderní. Tak lze popsat aktuální vozový park Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK), jehož plánovaná obměna trvala tři roky. Během toho získala záchranka do užívání deset nových vozů Škoda Kodiaq určených pro rychlou lékařskou pomoc v systému rendez-vous (RV) a dvacet dva vozů Mercedes Sprinter, které slouží pro rychlou zdravotnickou pomoc (RZP).

„Nová auta ocení i pacienti. Díky vzduchovému odpružení zadních náprav je převoz pohodlnější pro pacienty se zlomeninou či vážnějším zraněným,“ upřesnil mluvčí Georgiev. Sanitky jsou uzpůsobené i obézním pacientům, disponují elektronickými nosítky. „Záchranáři je tak nemusí tahat vlastní silou a v případě potřeby lze vysunout i bočnice,“ osvětlil Georgiev.

Škody Kodiaq neslouží pro přepravu pacientů, ale čistě pro rychlou lékařskou pomoc. Hlavní cíl spočívá v dopravě lékaře k pacientovi. Vůz disponuje širokým technickým zázemím, je v něm například monitor životních funkcí, defibrilátor, plicní ventilátor či odsávačka, nebo počítač včetně tiskárny. „Samozřejmostí je LED technologie a nejmodernější světelné signalizační zařízení,“ podotkl Georgiev.



Cena jednoho nového vozu pro lékařskou posádku se vyšplhala na 2 165 900 korun. Nejedná se jen o pořizovací cenu auta, zahrnuta je i kompletní přestavba pro potřeby záchranky. „To znamená nejen polepy, ale zejména vybavení zdravotnickými přístroji a komunikační či signalizační technikou,“ vysvětlil ředitel ZZS LK Luděk Kramář.



Sjednocení vozidel má další výhodu, která spočívá ve snížení nákladů na případné opravy. „V případě defektů máme k dispozici jeden druh náhradních dílů na všechny RZP a jeden druh na všechna RV, používáme jeden druh oleje, chladící kapaliny a podobně,“ řekl vedoucí dopravy ZZS LK Aleš Smetana. Ten ocenil i životnost vozů Škoda Kodiaq. Ta nejstarší stávající používají dva a půl roku a nezaznamenali na nich žádné vážnější závady. „Jen drobnosti, které se opravily v záruce, kterou máme na pět let, respektive 150 tisíc kilometrů,“ dodal.

Vozy předal do užívání záchrance Liberecký kraj. Podle radního pro resort zdravotnictví Vladimíra Richtera byly investice do obnovy vozového parku povinnost. „Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje pomáhá lidem za každé situace a stará se o zhruba 450 tisíc občanů v regionu. I Moderní zázemí a prostředky jdou ruku v ruce s dojezdovými časy a kvalitou zásahu zdravotníků, a to je pro nás absolutní priorita,“ zdůraznil radní.



Stará auta, která záchranka nahrazuje, ale úplně ze silnic nezmizí. Po důkladném technickém servisu budou nadále sloužit jako záložní vozidla.