Jardo, jak sbírka vznikla?

Máme ve Vodňanech kolegu záchranáře Romana Moroze, který pochází z Ukrajiny, konkrétně ze Zakarpatské oblasti. Žije tady dlouho s maminkou, vystudoval zde a pomáhá lidem jako záchranář. Jeho sestra zůstala na Ukrajině. První den, kdy jsme se dozvěděli o napadení Ukrajiny, jsem mu okamžitě volal. Bylo nám všem jasné, že je nutné mu okamžitě pomoci. Roman zrovna v tu dobu řešil odvoz svých příbuzných z Ukrajiny.

Zdroj: Deník/Petr ŠkotkoPodařilo se mu je přivézt?

Bohužel ne. Došlo k tomu, že jeho sestra s manželem a 18letým synem přijeli na hranici přesně v okamžiku, kdy byla vyhlášena mobilizace. Takže Romanův synovec tam s tátou museli zůstat a narukovat. To je šílené. A Romanova sestra se rozhodla zůstat s nimi, nechtěla je opustit. Vzal si tedy do péče svoji sestřenici a přivezl i spoustu dalších dětí. Dokonce je vezl i v kufru svého auta, aby se jich dostalo pryč co nejvíce.

Kde jsou ubytovaní?

Stará se o ně ukrajinská komunita ve Vodňanech.

Co tedy následovalo?

Když nám Roman tohle všechno řekl, začalo se nám honit v hlavě, jak mu pomoci. Nabízeli jsme mu například dopravu těch lidí sem k nám. Řekl, že by spíše potřebovali humanitární a materiální pomoc, především pak potraviny.

Na první pohled je jasné, že mu vycházíte vstříc. Kam ty potraviny, které tady jsou, povezete?

Přímo na Ukrajinu. Roman ví nejlépe, kam s nimi jet. Naše pomoc je směrována přímo konkrétním lidem z Romanova okolí.

Může padnou konkrétní jméno obce nebo města, kam pomoc putuje?

Jistě. Je to město Jasiňa. Já osobně jsem tam byl na lyžích. Krásné místo.

To je ale poměrně daleko od válečné zóny. Téměř 800 kilometrů od Kyjeva.

To je pravda, ale na tom, že pomoc je nutná, to nic nemění. Část pomoci zůstane v Jasině, část jistě půjde na jiná místa. My budeme jenom rádi.

Stojíme přímo před budovou záchranky v areálu strakonické nemocnice. Během rozhovoru kolem nás prošlo několik lidí, kteří nesli dary. A nebyli to jen záchranáři. Ale původně jste ve středu vyhlásili sbírku jen mezi vámi. Nebo je to jinak?

Vyhlásili jsme ji i pro veřejnost, ale chtěli jsme pomoci především my, záchranáři. Manželka mne varovala, že o víkendu, kdy byla sbírka na gymnáziu, se tam odehrávaly neskutečné věci. Abychom byli připraveni. Měla pravdu a my jsme na naše lidi strašně pyšní.

Co na to říká váš zaměstnavatel?

Byl tady ředitel záchranky pan Slabý a byl nadšený. Máme souhlas sbírku udělat, ale dopravu si řešíme sami.

Můžete říci jak?

Pojedeme dodávkami až na místo. Roman nás bude doprovázet, protože tu situaci na hranicích dobře zná. Je neskutečný, jezdí tam obden.

Poslední otázka. Kdy vyrážíte?

V pátek 4. března dopoledne hned po naložení.