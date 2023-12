Záchranáři kvůli povodni spěchali za pacientem do Žlebu vlakem i vrtulníkem

Poprvé během letošních povodní vyjel pohotovostní vlak, který u Českých drah objednalo město. V pátek 29. prosince jej využila pozemní posádka záchranné služby mířící do Prostředního Žlebu. Vlak radnice zajistila kvůli povodni na Labi, která zaplavila silnici jak do Dolního Žlebu, která bývá pod vodou poměrně pravidelně, tak i tu do Prostředního Žlebu.

Při zásahu v Prostředním Žlebu, kam vyjel se záchranáři pohotovostní vlak, pomáhali také hasiči z Horního Žlebu. | Foto: JSDH Horní Žleb