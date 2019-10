Neuvěřitelný manévr provedl nedávno řidič dodávky stojící v koloně na Novém mostě v Děčíně. Když auta vytvořila záchranářskou uličku, neváhal prudce vybočit a vjet přímo do cesty houkající hasičské cisterně prodírající se zácpou.

Pro hasiče spěchající k zásahu to přitom není nic neobvyklého. Problémy mají především v ranní a odpolední špičce. „Máme je hlavně na Novém mostě. Je to dané i tím, kolik je nyní ve městě uzavírek kvůli stavebním pracím. Každý, kdo jezdí po Děčíně, to zná,“ řekl velitel hasičské stanice v Děčíně Jiří Hykl. Zatím se nestalo, že by hasiči nemohli kvůli ucpané silnici dorazit tam, kde jsou potřeba. Přesto to pro ně představuje nepříjemné zdržení.

Na nejvytíženější spojnici obou břehů Labe pravidelně stojí směrem do Podmokel dlouhé kolony. Pokud hasiči, kteří mají zbrojnici na pravém břehu řeky, jedou k zásahu do levobřežní části, musí se jimi „prokousat“.

Řidiči velmi často začnou dělat záchranářskou uličku až ve chvíli, kdy za sebou slyší nebo vidí houkající hasiče nebo sanitku. V tu chvíli ale už může být pozdě. Auta v koloně bývají tak blízko za sebou, že nemají téměř žádný manévrovací prostor.

„Pokud by udělali jednoduchý úkon a drželi se toho, čeho mají, ušetřili by nám mnoho problémů. Netroufnu si říct, že to někdo dělá naschvál, možná se někdo takový najde. Spíš je to neznalost a zbytečné zmatkování,“ dodal Hykl.

Podobné zkušenosti jako hasiči mají také zdravotničtí záchranáři, jejichž auta jsou o poznání menší než ta hasičská. I sanitka má často problém projet.

„Často se o záchranářské uličce mluví v souvislosti s dálnicemi. S rostoucí dopravou je to ale problém i ve městech, třeba když auta stojí na semaforech,“ uvedl mluvčí záchranné služby Prokop Voleník. Podle jeho slov se někteří řidiči také na semaforech řadí ke kraji. Stačí ale jen jeden jediný a sanitka má s průjezdem potíže.

Redaktoři Deníku byli svědky například toho, jak se auta uhýbající sanitce postavila na kruhovém objezdu u bývalé pošty tak nešikovně, že jej ucpala. Pokud by řidiči zastavili ještě před kruhovým objezdem, měla by spěchající sanitka dostatek prostoru k rychlému projetí křižovatky.

Podle dopravního experta a bývalého krajského koordinátora BESIP Jana Pechouta není problém ve výuce řidičů v autoškolách. „Vytvářet záchranářskou uličku je zákonem daná povinnost. Učí se to úplně stejně jako dávání blinkru, zastavení nebo jezdění na červenou. Já si myslím, že spíše než o neznalost jde o neohleduplnost a hulvátství. Protože o uličce se neustále mluví,“ řekl Pechout.

Cesta pro záchranáře by se na silnicích se dvěma pruhy měla dělat tak, že řidiči zajedou co nejvíce ke kraji silnice. Na víceproudých silnicích pak má vzniknout mezi levým a ostatními pruhy. „Vzniknout by měla zároveň s kolonou, ne až ve chvíli, když už všechna auta stojí. Velkým nešvarem je opětovné uzavření uličky po projetí sanitky nebo hasičů,“ dodal Pechout.