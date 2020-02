David Románek působí u záchranky již 27 let. Má za sebou tisíce výjezdů. Jel k porodu, zachraňoval tonoucího, poskytoval první pomoc zraněnému na Svatém Hostýně či mladíkovi, který uprostřed léta sjížděl kopce na bobech.

„Popravdě, když není delší dobu hlášený žádný výjezd, začínáme být mírně nervózní, zda vše funguje, jestli funguje spojení,“ usmívá se rodák z Chvalčova David Románek.

OPERACE V SANITĚ

„Jsem akční člověk. Mám rád změnu, dynamiku, rychlé rozhodování. To vše práce u záchranky nabízí,“ vysvětluje Románek, proč si zvolil povolání záchranáře.

„V sanitce jsme schopni udělat mimo zákroků vedoucích k záchraně života i například malou operaci, léčbu pneumotoraxu, různé nářezy, natočit EKG a výsledky ještě před naším příjezdem zaslat do nemocnice a spoustu dalších úkonů,“ říká David Románek, který také několikrát pomáhal přivést na svět dítě.

„Raději ale porodím doma než v sanitě. Pokud po vyšetření rodičky vyhodnotím, že nezvládne transport, odrodím doma,“ upřesňuje.

Práce v terénu jej baví.

„V současnosti zastávám v Kroměříži pozici vrchní sestry. Nechci ale dělat jen samou administrativu. Proto mám službu jak výjezdovou, tak za stolem,“ říká David Románek, který vystudoval obor zdravotní sestra, dále specializaci v oboru ARIP (anesteziologicko-resuscitační intenzivní péče – pozn. red.) na urgentní oddělení, specializace v managmentu a vysokou školu v oboru ošetřovatelství. Jak sám říká, studuje celý život.

V LÉTĚ NA BOBECH

„Osobně nám přijde poděkovat zanedbatelné množství lidí. Do zpětného kontaktu se dostáváme hlavně u známých. Ale občas nám přijde i děkovný dopis. To potěší,“ říká záchranář.

Při výjezdu zastává roli zdravotnického záchranáře – tedy jezdí společně s řidičem v posádce s lékařem i bez lékaře. Emocionálně a psychicky nejnáročnější jsou podle něj vždy zásahy u malých dětí.

„Ať již závažné stavy nebo úmrtí. To se dotkne snad každého záchranáře. Na to nejsme připraveni. Jsme připraveni na to, že lidé umírají, převážně starší lidé, ale děti – to je něco jiného,“ přiznává David Románek.

Občas se však objeví i nějaký ten úsměvný případ.

„Například jednou uprostřed léta nám dispečink nahlásil, že se zranil mladík na bobech. Vaše první otázka zní: ,Na jakých bobech teď v červenci?' Nakonec jsme zjistili, že se jednalo o klasické plastové boby, které našla skupinka hochů u popelnice a nenapadlo je nic lepšího, než po nich sjíždět z kopce dolů. Zastavil je kořen trčící ze země,“ popisuje incident David Románek, který je také členem Rescue Teamu působícího v Hostýnských vrších.

PRÁZDNÁ GARÁŽ? NIC NEOBVYKLÉHO

Právě dispečink je pro sanitku velkou oporou. Nahlášením výjezdu většinou práce pro dispečera či dispečerku nekončí.

„Prvotní informace je prosté konstatování, o co se jedná, o koho jde, jaká je adresa. Další údaje pak dostáváme na obrazovku přímo do sanitky. Například, že někdo bude stát před domem, že máme najet z druhé ulice a podobně,“ přibližuje průběh výjezdu záchranář.

„Opravdu si cením toho, že je v dnešní době dispečerka schopná podat volajícím potřebné informace, aby se dostalo pacientům první pomoci ještě před našim příjezdem. Všímám si také, jak lidé více dbají na svou bezpečnost a zdraví,“ chválí Románek.

Ani po návratu na služebnu však práce záchranného týmu nekončí.

„Je třeba uvést sanitu do takového stavu, aby byla schopna dalšího zásahu. To trvá různě dlouho. Pokud jen vezeme pacienta do nemocnice s bolestmi na hrudi, vyměníme lůžkoviny a uklidíme přístroj na měření EKG. Je to otázka minut. Oproti tomu, když vezeme pacienta, který je v bezvědomí a my použijeme odsávačku, vakuovou matraci, pacient zvrací, krvácí, pak onen úklid samozřejmě nějakou chvilku zabere,“ popisuje úklid záchranář.

Někdy se stává, že jsou všechny záchranky v terénu.

„V některých případech se i dovolávají z okolních okresů. Opět uvedu příklad. U vlakového neštěstí u Studénky zasahovaly sanitky z širokého okolí. Jen pár vozů zůstávalo v pohotovosti. Pokud se stane taková nenadálá událost a přivolá si nás člověk s bolestmi zad, což je onemocnění, které není život ohrožující, musí posečkat. Přednost mají ti, kteří jsou ohroženi na životě,“ dodává Románek.