OBRAZEM: Historický klenot Ostravy je nyní přístupný, takto vypadá uvnitř

„Je to nejdůležitější objekt, na kterém jsem dosud dělal, a to nejen proto, že je krásný architektonicky, ale je důležitý i v kontextu doby, kdy je čím dál důležitější chránit takovéto staré objekty,“ popsal architekt Robert Konieczny, podle něhož je to první budova na světě s velkoplošnými otevíracími dveřmi. On sám je ostatně průkopníkem takzvané moving architecture, tedy pohyblivé architektury. V úvahu do budoucna je navíc i ozelenění střechy Jatek.

K demolici scházel jen kousek

Historie Jatek sahá až do roku 1880, stěžejní rekonstrukce skončila zhruba o dvacet let později a spolkla asi 14 milionů korun, tedy například víc než čtvrtinu ceny pozdější nové radnice.

„Ostrava tehdy neměla vodovod a kanalizaci, podmínky ve městě byly na úrovni středověku a ve vzduchu visela hrozba nákazy. Ostrava tehdy chtěla soustředit všechny porážky dobytka na jedno místo, které by spadalo pod veterinární dohled,“ popisuje zajímavosti z historie Jatek ostravský archivář Jozef Šerka, podle něhož byla Jatka po celou dobu své potravinářské činnosti městským podnikem a vždy si na sebe vydělala.

Nejen kvůli bohaté historii bylo pro město klíčové ikonickou stavbu zachránit, přestože nechybělo mnoho, aby ji čekala demolice.

„Po těch desetiletích chátrání není divu. Jen díky provizornímu zastřešení, které se provedlo několik let před touto proměnou, byl zachován skelet budovy, která jinak byla ve velmi špatném stavu,“ popisuje Marek Podzemný, výrobní ředitel zhotovitelské společnosti Zlínstav. Po celé dva roky stavby se řešilo jedno úskalí za druhým, mimo jiné nahnutí celé stavby, odvoz kontaminované zeminy a bourání stropů s nízkou nosností.

„Projekt navíc obsahuje velmi nestandardní prvky, s nimiž jsme se setkali vůbec poprvé, ale jak říkal pan architekt, Ostrava má nyní celosvětově velmi unikátní budovu,“ těší Podzemného. Z jejího původního složení bylo vyměněno až šedesát procent všech cihel, nové byly záměrně patinovány, aby navozovaly dojem stáří.

Nová výkladní čtvrť Ostravy

Přestože rekonstrukce nakonec trvala o půl roku déle, než se plánovalo, proběhla podle všech zúčastněných v rekordním čase a stála celke 265 milionů korun s DPH. „Ale to i s náklady na projektové práce, architektonickou soutěž a veškeré související náklady,“ vysvětluje investiční náměstkyně primátora Ostravy Zuzana Bajgarová, jež upozorňuje na to, že okolí nebude mít podobu další vydlážděné plochy, ale dotvoří ho park. „Bude zde hodně stromů, přírodní biotop, květiny, zkrátka kus přírody ve městě,“ zdůrazňuje Bajgarová.

A to město po loňské výstavbě bytového domu v Janáčkově ulici počítá také s dostavbou Masné ulice a soukromý investor LinkCity s výstavbou komplexu Rezidence Stodolní.

„Na konci tohoto procesu bude stát nová atraktivní městská čtvrť,“ těší primátora, který před slavnostním otevřením nemohl dospat, což se mu nestává často. „Po několika desítkách let chátrání vracíme tuto historickou památku zpět veřejnosti s novou funkcí. Pro město je to důležitý den. Každá obec by měla dbát o své historické dědictví a o městu typu Ostravy to platí dvojnásob. To, co nám zůstalo, si zaslouží zvýšenou péči,“ je přesvědčen primátor.

Až do 10. června mohou lidé zdarma proudit do Jatek kochat se jejich krásou a zhlédnout první tematické výstavy, přístupná budou i během Colours of Ostrava. Poté se do nich začne stěhovat Galerie Plato, která v novém zahájí svou činnost 21. září první mezinárodní výstavou.

„Ostravu vždy přirovnávám k nosorožci, který dlouhou dobu přešlapuje na místě, ale když se pak rozběhne, je k nezastavení. A to se nám tu před těmi zhruba osmi lety stalo,“ říká ředitel Plata Marek Pokorný.