Záslužnou medaili Libereckého kraje I. stupně za záchranu lidských životů převzal včera odpoledne od hejtmana Libereckého kraje Martina Půty jedenačtyřicetiletý Ivo Raisr z Oldřichova v Hájích. Hrdina z autobusu.

Ocenění získal za odvahu a duchapřítomnost, s níž zachránil padesátku lidských životů. Byl jedním z cestujících dálkového autobusu na lince Liberec – Praha, jehož řidič náhle zkolaboval. Jedenačtyřicetiletý IT specialista neváhal a v plné rychlosti převzal řízení a dovezl autobus i pasažéry do bezpečí. Autobus přitom předtím nikdy neřídil. „V tu chvíli jsem strach neměl. Za běžných okolností bych se ale asi bál. Je to přece jen něco jiného,“ přiznal skromně Riasr, víc o události mluvit nechtěl.