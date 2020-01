Pražská záchranka bilancuje rok 2019: Polovinu pacientů tvořili senioři

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy (ZZS HMP) řešila v roce 2019 celkem 128 238 událostí. I když se jedná jen o velmi mírný meziroční pokles (v roce 2018 to bylo 128 997 událostí), jde za posledních dvacet let o historicky první rok, kdy se počet případů oproti tomu předchozímu snížil. Téměř každé desáté události se zúčastnila posádka s lékařem. Zhruba polovinu pacientů pražských záchranářů tvořili loni senioři nad 60 let, dětí ošetřili pracovníci pražské záchranky necelých deset tisíc.

Sanitky ZZS hl. města Prahy. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Michal Bílek