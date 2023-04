A jak vzdělávání záchranáře probíhá?

Po škole a po dokončení roční praxe na urgentním přijmu mohou záchranáři začít pracovat na záchranné službě. Nejprve ale musí ještě jezdit minimálně měsíc až dva jako třetí člen posádky a učit se od kolegů v rámci adaptačního procesu. Pro mě osobně je velmi důležitá samostatnost, protože lékařů na záchrance je málo a dá se očekávat, že přijde čas, kdy na záchrance nebudou vůbec.

Na základě čeho se rozhoduje, že kromě sanitky vyjede i menší vozidlo s lékařem?

To vyhodnocuje dispečink. Oni mají dané postupy, musí se na určité věci zeptat a hodně rozhoduje i osobní zkušenost. Pokud jde o závažnější stavy a jednalo by se o ohrožení života, tak musí být vyslána i posádka s lékařem.

Jak je to v případě letecké záchranné služby?

Leteckou záchrannou službu aktivuje operační středisko, případně si o vrtulník operační středisko požádá posádka z místa na základě zjištění vážnosti stavu pacienta. Vrtulník využíváme v rámci mezikrajské spolupráce, nejčastěji létá z Prahy, ale samozřejmě, pokud v danou chvíli zasahuje pražská posádka u jiného případu, na místo letí vrtulník třeba z Hradce Králové, nebo Plzeňského či Libereckého kraje. Na místě pak probíhá spolupráce mezi jednotlivými posádkami.

Primář kolínské záchranné služby Robert KučeraZdroj: se souhlasem Roberta Kučery

Pamatujete v poslední době nějaký kritický případ?

Docela nedávno pacientka zkolabovala na finančním úřadě v Kolíně a letěl pro ni vrtulník. Stalo se to během rozhovoru s úřednicí, která v tu chvíli udělala to nejlepší, co mohla a vzbudila poplach. Takže se nakonec objevilo pět lidí ochotných zachraňovat. Jedna paní měla dokonce už s resuscitací zkušenost. Ale byl to velmi komplikovaný případ a výbojů do srdce bylo opravdu hodně. Nakonec se ale podařilo pacientku stabilizovat a vrtulník pacientku transportoval do Hradce Králové.

Minulý rok jsme zase měli holčičku na tréninku, která náhle zkolabovala. Naštěstí na místě trenér a trenérka postupovali podle pokynů naše operačního střediska a velmi dobře prováděli resuscitaci, takže když jsme přijeli s kolegy na místo, podařilo se nám velmi rychle jí dostat do stabilizovaného stavu, pacientka byla oběhově stabilní a nakonec letecky transportována.

Stává se často, že někdo volá zbytečně?

Ono se to těžko posuzuje. Když má někdo strach, tak raději zavolá. Ale někdy nezkusí ani nějakou vlastní aktivitu, třeba si vzít paralen. Problém je v tom, že když takových lidí záchranáři objedou za den šest, tak já osobně to vnímám jako plýtvání našim časem a také to někdy může komplikovat dojezd k závažným stavům. Důležité je také říct, že nesmíme nic podcenit, i z relativně banální věci může být vážnější problém.