„Během jarní a letní sezóny jsme měli patnáct až dvacet výjezdů denně. Nyní během zimy jsou to průměrně čtyři, takže je to trochu klidnější,“ říká Tomšovský, zatímco ve stanici staví novou voliéru pro své chráněnce. „Pokud je to v našich silách, snažíme se udělat co nejvíc takové práce svépomocí,“ doplňuje.