„Během čtyř dnů jsme přijali zhruba 320 převážně jiřiček. Bohužel velká většina byla v době příjmu již v kritickém stavu, více jak 120 jsme jich přijali vlastně mrtvých, nebo uhynuly do pár minut,“ popsal vedoucí Záchranné stanice živočichů Makov Libor Šejna.

Vlaštovky a jiřičky trpěly kvůli dešti a zimě hladem. Jelikož nelétal hmyz, neměly potravu. V houfech se uchylovaly k lidem do garáží, chlévů či podkroví ve snaze se zahřát. „I přes maximální možnou péči se jich nakonec podařilo vypustit jen asi sedmdesát, další to bohužel nezvládly. Pro nás všechny to bylo i mimořádné psychické ‚vypětí‘, když nám jich desítky a desítky umíraly v rukou,“ dodal.

Co to udělá s populací jiřiček v Česku, si Šejna zatím netroufá odhadnout. „Z mnoha zemí jižní Evropy nám chodily stejné zprávy. Uvidíme na jaře. Ale samozřejmě že to jako druh zvládnou,“ uzavřel.