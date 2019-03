Šestapadesátiletý Josef Pěnča je profesionální hasič z obce Rudíkov na Vysočině. Slouží jako velitel družstva u jednotky v Blansku, dlouhá léta závodil v hasičském sportu a trénoval českou reprezentaci. Má nespočet medailí z domácích i světových akcí. Jeho rekord při výstupu na věž platil téměř dvacet let. Získal také medaili za záchranu života.

Profesionální hasič Josef Pěnča plete už pětatřicet let košíky a vybrábí dekorativní předměty z proutí. | Foto: Deník / Jan Charvát

Co ale dělá, když si chce odpočinout a odreagovat se od stresu z náročného povolání? To by uhodl málokdo. „Pletu košíky. Je to můj velký koníček. Krásně si u toho vyčistím hlavu, i když je to docela dřina,“ usmívá se muž, který žije na Vysočině v obci Rudíkov.