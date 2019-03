Zachraňují Stínadla před zbouráním. Při hře v ulicích Brna

Brno – Čtvrť propletená křivolakými ulicemi s nesčetnými schůdky a zábradlími škrábajícími se vzhůru do kopců a zase řítícími se jakoby do hlubiny. Taková jsou Stínadla Jaroslava Foglara, která inspirovala organizátory městské hry v Brně. Od začátku března se lidé hlásí do třetího ročníku hry Stínadla. „Myslím, že Foglar by měl radost,“ okomentovala Lucie Šnajdrová z Brna.

S manželem a syny hraje už podruhé. „Zkoušeli jsme něco podobného i v Praze, ale tady nás to baví mnohem víc,“ svěřila se Šnajdrová. Hráči prochází stanoviště na méně známých místech Brna a plní úkoly. „Cíl letošního ročníku je zachránit historické stínadelské domy před plány developerů, kteří je všechny chtějí zbourat,“ přiblížil Martin Vérteši z pořádajícího Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Nabídky pronájmů v Brně? Mizí do pár dnů. Obrovský zájem šponuje jejich cenu Přečíst článek › Hra je určená zájemcům různého věku a hodí se i pro rodiny s dětmi. Do dneška se jich zapojilo na osmnáct set a organizátoři největší nápor hráčů teprve čekají. „Lidé nechávají registraci na poslední chvíli, takže poslední víkend je nejsilnější a na stanovištích se dokonce tvoří fronty,“ říká Vérteši. Jednotlivci i týmy se registrují za padesát korun do konce března, kdy hra končí. Šikovní hráči ji podle organizátorů zvládnou za půl dne. Nová Dukelská má ulevit městskému okruhu. V cestě jí stojí domy i sokolovna Přečíst článek › Stínadla jsou jen jednou z mnoha brněnských her. Na začátku března například skauti uspořádali patnáctý ročník Puntíkovaného šátku a jedenáctý ročník hry Mafie na motivy stejnojmenné počítačové hry stále pokračuje.

Autor: Lucie Nádeníková, Eliška Koukalová